Vi phạm nhan nhản trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Hôm qua, UB An toàn giao thông quốc gia gửi công văn đề nghị Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát tình trạng mất an toàn trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

PV đã có buổi theo chân lực lượng công an Hải Phòng và đội tuần cầu để ghi nhận những tình huống “lạ” trên cây cầu vượt biển dài và đẹp nhất nước.

Dừng đỗ trên cầu. Ảnh do lực lượng tuần cầu cung cấp

Đỗ xe trên cầu để ngắm cảnh

Tối qua, tình trạng người dân lên cầu để vui chơi, giải trí vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều nhóm đi ô tô, xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ đã lên cầu dừng lại để hóng gió, chụp ảnh lưu niệm.

Vẫn có những nhóm mang bia, rượu, đồ nhắm để tổ chức ăn uống ngay trên mặt cầu như phản ánh trước đó của VietNamNet. Có cả những người uống rượu say rồi rủ nhau lên cầu nằm nghỉ. Từ lý do cầu mới, mặt cầu rộng mà nhiều người đã không ngần ngại trải bạt để đánh bài ngay trên làn đường có tốc độ 80 km/h.

Trải chiếu ngay trên cầu

Vì cầu dài 5,44km nên lực lượng CSGT phải chia nhỏ ra để tuần tra liên tục từ đầu cầu hướng Hải Phòng đến cuối cầu hướng Cát Hải. CSGT vừa xử lý xong nhóm này khi quay đầu lại đã có những nhóm người mới vi phạm. Lực lượng chức năng phải nhắc nhở và yêu cầu người dân di chuyển tránh xảy ra tai nạn.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều gia đình trẻ còn mang cả con nhỏ lên cầu để các cháu vui chơi.

Mang bia lên cầu chưa kịp uống thì bị lực lượng chức năng phát hiện

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết: “Cầu mới khánh thành nên đa số người vi phạm đều không biết hoặc chưa ý thức rõ việc dừng đỗ xe để hóng gió, ngắm cảnh hoặc tụ tập ăn uống trên cầu là hành vi sai quy định, có thể gây nguy hiểm cho mình và các phương tiện giao thông.

Hiện chúng tôi mới chỉ nhắc nhở, chưa xử phạt hành chính”.

Kéo nhau lên cầu chụp ảnh tập thể

Anh Vũ Thanh Hải, một cán bộ tuần cầu kể: "Khi chúng tôi nhắc nhở không được dừng đỗ, đi bộ, đi xe thô sơ lên cầu, người dân miễn cưỡng chấp nhận. Từ 4h sáng, nhiều người đã rủ nhau lên cầu đi bộ tập thể dục thành hàng. Lúc 1 đến 2h sáng, nhiều thanh niên tổ chức chạy xe tốc độ cao. Chúng tôi chỉ có ít người, cứ chạy đầu này lại mất đầu kia”.

Hóng mát trên cầu

Theo Trung tá Lê Anh Sơn, đội trưởng đội CSGT số 4, phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng, sau khi VietNamNet đăng tin về tình trạng người dân lên cầu ăn nhậu, chúng tôi đã tăng cường thêm lực lượng để liên tục tuần tra với mật độ dày đặc đến tận 10h tối hàng ngày để kịp thời chấn chỉnh.

"Do cầu mới, ô tô lên cầu chưa nhiều nên chúng tôi chưa xử phạt hành chính. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng quy định”, ông Sơn cho hay.

CSGT giải tán, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên cầu