Vì sao căn hộ giá rẻ không còn rẻ?

Nguồn cung đang dần ít

Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn TP đã có 32 dự án nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 16.506 căn. Trong đó, phân khúc cao cấp có 5.164 căn, chiếm tỷ lệ 31,3%; phân khúc trung cấp có 5.136 căn, chiếm tỷ lệ 31,1%; phân khúc bình dân có 6.206 căn, chiếm tỷ lệ 37,6%. Như vậy, tỷ lệ căn hộ có giá vừa túi tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất (68,7%) trong tổng số căn hộ đưa ra thị trường. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì số lượng nhà ở chào bán giảm so với cùng kỳ năm 2016. Phân khúc nhà ở bình dân chào bán tăng 1,9 lần, phân khúc cao cấp tăng 1,8 lần, nhưng phân khúc trung cấp giảm đến 42,1%, có những chủ đầu tư lớn chuyên phát triển dự án nhà ở trung cấp không có sản phẩm bán trong 06 tháng đầu năm nay.

Tính đến hết tháng 7 vừa qua, số lượng dự án có mức giá tầm 1 tỷ/căn được chào bán ra thị trường là rất ít. Khu Tây Sài Gòn có khá nhiều dự án được môi giới quảng cáo với mức giá dưới 1 tỉ đồng/căn. Tuy nhiên, đa phần các căn hộ này chỉ là căn 1 phòng ngủ, chiếm tỷ lệ không đáng kể. Dự án hiếm hoi có phần lớn căn hộ ở mức giá trên dưới 1 tỉ đồng là Heaven Riverview đã giao dịch gần hết block đầu tiên. Hiện tại, block mới Heaven Cityview vẫn trong giai đoạn nhận giữ chỗ, chưa mở bán chính thức.

Tại khu Đông Sài Gòn, từ đầu năm đến nay, nguồn cung căn hộ mới từ các dự án như Saigon Gateway, Him Lam Phú An, Jamila… đều có mức giá phổ biến trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn. Dự án mới Lavita Charm, có mức giá chỉ khoảng 1,3 tỉ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, ghi nhận số lượng khách hàng đặt mua hơn 700 chỉ sau chưa đầy 1 tháng công bố.

Dự kiến, trong quí 3/2017, khu Bắc Sài Gòn sẽ đón nhận nguồn cung mới từ dự án Roxana Plaza, số lượng 1.174 căn hộ, giá khoảng 1 tỉ đồng/căn. Đây là dự án có quy mô khá lớn, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trong tầm giá đang khan hiếm.

Giá không còn rẻ

Khoảng hai năm trước đây, căn hộ giá rẻ được ngầm hiểu là mức giá dưới 1 tỉ đồng/căn, thì nay đã thay bằng mức giá tầm trên dưới 1,5 tỉ đồng. Lý giải điều này, ông Lê Sỹ Nam, Tổng Giám đốc Công ty Nhà Thời Đại, cho rằng, để phát triển các dự án căn hộ giá rẻ, chủ đầu tư phải tối ưu hóa mọi chi phí đầu vào, từ quỹ đất, chi phí lãi vay, xây dựng… So với 1 dự án bất động sản cao cấp, làm dự án nhà ở giá rẻ khó hơn gấp bội và không phải ai cũng có khả năng thực hiện. Ngay như quận 8, nơi được xem là có mặt bằng giá khá rẻ, nhưng khảo sát khoảng 10 dự án trong khu vực, thì mức giá phổ biến là trên 20 triệu đồng/mét vuông, thậm chí có dự án giá lên đến 30 triệu đồng/m2. Mức giá từ 15 triệu đồng/mét vuông như Heaven Riverview chỉ là cá biệt, do quỹ đất rẻ được chủ đầu tư gom từ 10 năm trước và dự án không vay ngân hàng. Đối với doanh nghiệp, khi mọi chi phí không thể cắt giảm, cách duy nhất để hạ giá bán là giảm diện tích căn hộ. Hiện tại, vấn đề này vẫn chỉ dừng ở mức thí điểm, chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh. Do vậy, để giải quyết bài toán này phải bắt đầu từ cơ chế, chính sách và hàng lang pháp lý.

Còn theo nhận định của chuyên gia đầu tư Sử Ngọc Khương, Công ty Savills, giá nhà phân khúc tầm trung đang có sự điều chỉnh vì ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là yếu tố lạm phát cộng dồn qua các năm. Thứ hai là nhiều doanh nghiệp tranh thủ lúc thị trường tốt để bung hàng giá cao, tối ưu lợi nhuận, nên hàng giá rẻ sẽ ít. Thứ ba là kỳ vọng về lợi nhuận của doanh nghiệp khi thị trường tốt cũng cao hơn, nên mức giá bán ra sẽ cao hơn thời điểm thị trường trầm lắng.

Nhiều chuyên gia bất động sản đều cho rằng, để thị trường căn hộ giá rẻ, trung cấp có thể phát triển kịp với nhu cầu của người dân, việc cần thiết là nhà nước phải ban hành những chính sách để hỗ trợ phát triển phân khúc này. Mới đây nhất, Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện gói chính sách tín dụng nhà ở với quy mô phù hợp (tương tự như cách làm của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng trước đây) để kích cầu tiêu dùng nhà ở, hỗ trợ trực tiếp cho người mua nhà, người thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá bán khoảng 1 tỷ đồng/căn. Việc thực hiện một gói tín dụng mới là điều cần thiết để cho nhiều người dân thu nhập thấp, thu nhập trung bình của đô thị có cơ hội sở hữu nhà.

Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cơ chế kiểm soát rủi ro để đảm bảo nguồn vốn tín dụng này được sử dụng đúng mục đích. Do vậy, cần khuyến khích các chủ thể có liên quan đến dự án nhà ở (chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, người mua nhà...) cùng mở tài khoản giao dịch tại cùng ngân hàng để giám sát, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả dòng tiền.