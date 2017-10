Vì sao Cục trưởng vừa mất chức vì Formosa lại được giao làm Phó đoàn kiểm tra Formosa?

Phó đoàn với vai trò chủ yếu về mặt kỹ thuật

Dù bị kỷ luật cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường và chuyển công tác do có những sai phạm nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra dự án Formosa nhưng mới đây, ông Lương Duy Hanh , hiện đang làm việc tại Vụ pháp chế (Bộ Tài nguyên - Môi trường) vẫn được Tổng Cục Môi trường giao làm Phó đoàn kiểm tra Formosa.

Trao đổi với PV ngày 4/10, bà Võ Thịnh Hiền, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường cho biết, kỷ luật trước đây của ông Lương Duy Hanh là do thiếu trách nhiệm trong công việc và việc này không liên quan đến công tác chuyên môn.

Hiện nay, ông Hanh đang công tác tại Vụ Pháp chế của Bộ và là thạc sĩ về môi trường. Bản thân ông Hanh có kiến thức rất sâu về môi trường và các vấn đề kỹ thuật.

Theo bà Hiền, từ năm 2016, khi Formosa nhận lỗi và cam kết khắc phục hậu quả trong 3 năm thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường đã ban hành quyết định giao cho Tổng cục Môi trường làm đầu mối và các đơn vị trong bộ gồm Thanh tra, Pháp chế, Quản lý tài nguyên nước… tham gia vào tổ giám sát các hoạt động thực hiện cam kết khắc phục hậu quả của Formosa.

Từ quyết định tổng thể đó, có kế hoạch hàng tháng, hàng quý sẽ tổ chức làm, kiểm tra, giám sát với Formosa.

Tuy không chi tiết, cụ thể nhưng có nguyên tắc chung là trong vòng 3 năm, phải giám sát Formosa thực hiện cam kết chuyển đổi công nghệ dập cốc và hoàn thành các công trình xử lý chất thải, đảm bảo không xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo bà Hiền, Tổng cục Môi trường được giao làm đầu mối, kêu gọi các chuyên gia, mời các đại diện Bộ, ban ngành liên quan, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh, các chuyên gia về môi trường tham gia đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện theo cam kết Formosa chủ yếu liên quan đến phần khoa học và công nghệ.

"Trong quyết định thành lập đoàn kiểm tra giao cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức là trưởng đoàn và giống như quyết định cử đi công tác nên trước khi mời phải báo các chuyên gia ai tham gia được thì mới đưa vào danh sách.

Đồng thời, trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm toàn bộ còn đại diện các đơn vị làm phó đoàn thì vai trò chủ yếu về mặt kỹ thuật. Đoàn kiểm tra mang tính chuyên môn rất cao.

Ông Lương Duy Hanh bị kỷ luật là do trong quá trình làm việc trước đây trong vai trò trưởng đoàn nhưng lại giao người khác đi thanh tra, kiểm tra chứ không phải ông Hanh đi trực tiếp.

Bây giờ, ông Hanh tham gia trực tiếp và về mặt kỹ thuật, ông Lương Duy Hanh là cán bộ có chuyên môn nên Vụ Pháp chế đã cử ông tham gia vào các đoàn kiểm tra", bà Hiền giải thích.

Ông Nguyễn Xuân Quang không tham gia đoàn kiểm tra tại Formosa

Ngoài ra, trong danh sách thành viên đoàn kiểm tra kèm quyết định 1017/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường về việc kiểm tra thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với 10 hạng mục công trình của dự án "Khu liên hiệp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 1-1" còn có cả ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Quang.

Ông Quang là người bị mất trộm 385 triệu đồng khi nghỉ tại khách sạn T.V2 ở TP Tân An (tỉnh Long An). Theo thông tin, ông Quang có mặt đặt phòng tại Long An ngày 20/9, trong khi đoàn kiểm tra tại Formosa làm việc từ ngày 15/9 đến 19/9.

Về việc này, bà Hiền cho biết, trong danh sách đoàn kiểm tra có cả ông Nguyễn Xuân Quang nhưng ông Quang không tham gia đoàn kiểm tra.

"Do lúc đó, ông Quang đang thanh tra trong tỉnh Long An nên không tham gia và ngoài ra, chúng tôi còn một số người không tham gia được.

Quyết định đó cũng đã được sửa đổi ngay tuy nhiên, một số phát hành ra nhưng không thu hồi lại được. Tổng Cục sẽ rút kinh nghiệm để sau này không xảy ra như thế", bà Hiền nêu rõ.

Cũng theo bà Hiền, để làm rõ hơn, thông tin chính xác về các vấn đề này, hiện đơn vị đang xin ý kiến lãnh đạo Tổng Cục Môi trường để có thông cáo báo chí chính thức gửi đến các cơ quan báo chí, dư luận.