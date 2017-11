Vì sao dự án The Golden Armor - B6 Giảng Võ lại gây chú ý trên thị trường BĐS?

Vị trí trung tâm nơi nội đô

The Golden Armor tọa lạc tại trung tâm hành chính quốc gia – quận Ba Đình – khu vực được chú trọng về cơ sở hạ tầng. Các hệ thống giao thông được mở rộng theo nhiều hình thức từ đường cấp thành phố đến đường khu vực, đường nhánh nội bộ… cùng với 5 tuyến đường sắt, Metro do các nhà thầu Nhật Bản thi công đi qua địa bàn quận tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong đi lại.

Nằm ngay trên tuyến đường Nam Cao, dự án The Golden Armor chỉ cách mặt đường Giảng Võ khoảng 200m. Nơi đây là trung tâm của các tòa nhà văn phòng, cơ quan hành chính, ngoại giao đoàn như: Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Ngoại Giao Việt Nam, các đại sứ quán nước ngoài cùng các cơ quan ban Đảng, chính phủ và các bộ ban ngành. Đặc biệt, The Golden Armor còn là nơi an cư lạc nghiệp đáng mơ ước của rất nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội khi nằm trong khu vực tập trung nhiều tầng lớp trí thức.

Quy mô lớn, tiện ích nội khu hoàn thiện

Được xây dựng trên khu đất rộng 3.015 m2, The Golden Armor mang đến thị trường 240 căn hộ chung cư cao cấp. Chủ đầu tư dành hơn 40% diện tích của khu đất cho cảnh quan và cây xanh mang đến không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, nội khu dự án được trang bị đầy đủ các tiện ích dành riêng cho cư dân sinh sống: Trung tâm thương mại hiện đại, nhà hàng sang trọng, thư viện cộng đồng, phòng tập gym, spa… đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, học tập, vui chơi giải trí hàng ngày cho mọi cư dân. Bên cạnh đó, các tiện ích cộng đồng được chú trọng xây dựng như: Sảnh lounge, khu dạo bộ giúp gắn kết tình cảm của các cư dân sinh sống tại dự án. Tất cả tạo nên một quần thể dự án xanh hoàn hảo cho một cuộc sống mới đầy chất lượng của cư dân.

Giá hấp dẫn: 49 triệu đồng/m2 nội thất hoàn thiện cao cấp

Không chỉ được thiết kế theo kiến trúc xanh độc đáo, các căn hộ tại dự án The Golden Armor còn có diện tích đa dạng từ 70 – 127m2 hoàn thiện nội thất hiện đại như: sàn, trần, điều hòa, tủ bếp, thiết bị điện, điện thoại, viễn thông, điều hòa, quạt thông gió, thiết bị vệ sinh…

The Golden Armor – Chốn an cư lý tưởng giữa phố phường tấp nập.

Mỗi căn hộ được thiết kế nội thất thông minh và linh hoạt có đủ không gian chung cho cả gia đình và không gian riêng tư cho từng thành viên. Hệ thống cửa sổ, ban công của căn hộ được thiết kế, bố trí hợp lý tạo ra sự cân bằng về không khí và áng sáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Đặc biệt với mức giá hợp lý so với các dự án cùng phân khúc, The Golden Armor không chỉ giúp cho khách hàng được tận hưởng một cuộc sống đủ đầy, mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời cao với chi phí thấp.

Tiềm năng cho thuê cao

Thực tế đã chứng minh, trong bối cảnh các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm hay chứng khoán,… không còn mang lại nhiều lợi nhuận cũng như tính ổn định lâu dài. Với mức tài chính hấp dẫn cùng nhiều ưu thế vượt trội cả về thiết kế, tiện ích cũng như vị trí trung tâm, gần các trường học nổi tiếng: Hệ thống trường THCS Giảng Võ, trường THPT Nguyễn Trãi, trường Quốc tế Singarpore, Rmit;… các trung tâm thương mại sầm uất, các tòa cao ốc hiện đại như: Khách sạn Daewoo, Lotter Center,… nơi làm việc của các Đại sứ quán Nhật Bản, Đại sức quán Úc, Đại sứ quán Thụy Điển, Văn phòng thương mại Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực thuận tiện di chuyển đến các khu vực tham quan nổi tiếng của Hà Nội, như: Quảng trường Ba Đình, Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc, đền Voi Phục, đền Trấn Vũ, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm…

Hơn nữa, vị trí dự án gần với khu vực Mỹ Đình, nơi tập trung đông các cơ quan hành chính và trụ sở của các công ty lớn nên sau khi dự án hoàn thành chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn cư dân lựa chọn dự án sinh sống tại đây để tiện di chuyển đến nơi làm việc cũng như thu hút khách đầu tư cho dịch vụ chia sẻ phòng Airbnb.

Có thể thấy rằng tuy nằm trong mức giá dễ chịu nhưng lại hứa hẹn không ngừng gia tăng giá trị trong tương lai đáp ứng được cả nhu cầu về nhà ở cũng như cho thuê thì cũng dễ hiểu tại sao The Golden Armor lại là lựa chọn hàng đầu của khách hàng hiện nay.