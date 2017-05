Vì sao nhà đầu tư chuộng căn hộ khách sạn ở Nha Trang?

Tiết lộ bất ngờ về kinh doanh khách sạn

Nha Trang đã vượt qua Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để trở thành điểm du lịch có công suất cho thuê khách sạn lớn nhất cả nước. Theo báo cáo Savills công bố cho thấy, công suất cho thuê bình quân các khách sạn ở Nha Trang khoảng 78%, cao hơn nhiều so với mức 70% của hai thị trường du lịch lớn này.

Thậm chí, hiệu quả kinh doanh khách sạn ở Nha Trang còn vượt xa hai “ngôi sao đang lên” khác là Đà Nẵng và Phú Quốc, với hơn 12.000 phòng, nguồn cung khách sạn 3-5 sao ở Nha Trang cao gấp 4 lần so với Phú Quốc và hơn 1,5 lần so với Đà Nẵng.

Tại sao nguồn cung phòng khách sạn lớn nhưng hiệu quả kinh doanh tại Nha Trang vẫn cao nhất? Theo lý giải của ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc điều hành Savills Việt Nam là do lượng khách du lịch đến Nha Trang đang tăng mạnh và thời gian lưu trú ngày càng dài. Thống kê của Savills cho thấy, lượng khách quốc tế đến Nha Trang năm 2016 tăng hơn 23% so với năm trước và có thời gian lưu trú lâu nhất. Thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế ở Nha Trang là 3,5 ngày so với 2,8 ngày ở Đà Nẵng và 2,6 ngày ở Phú Quốc.

Gần đây, Nha Trang còn chứng kiến sự bùng nổ của du khách Nga và Trung Quốc, trong đó khách Nga được miễn thị thực còn tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh ở Trung Quốc tạo nên nguồn cầu lớn cho du lịch quốc tế. Những du khách này thường lưu trú 3-5 ngày, thậm chí một tuần, nên hầu như các khách sạn ở Nha Trang lúc nào cũng kín khách.

Đâu là dự án sinh lời hiệu quả

Theo chương trình hành động của ngành du lịch vừa mới được UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành thì năm nay, tỉnh phấn đấu đón 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với năm trước, trong đó khách quốc tế tăng 21,5% lên 1,7 triệu lượt. Lượng du khách tăng cao đồng nghĩa với nhu cầu khách sạn ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao việc xây dựng khách sạn tại Nha Trang vẫn tiếp tục bùng nổ và dẫn đầu cả nước về BĐS nghỉ dưỡng.

Hàng loạt các dự án căn hộ khách sạn đã được tung ra thị trường như Ariyana Smart Condotel, Panorama, La Luna, Gold Coast… Trong số đó, Ariyana Smart Condotel –tọa lạc mặt tiền Trần Hưng Đạo - là tổ hợp căn hộ khách sạn đầu tiên tại Nha Trang hoàn thành xây dựng phần thô trong tháng 5, dự kiến khu thương mại sẽ hoạt động vào cuối năm nay để sớm đón đầu thị trường du lịch biển đang bùng nổ mạnh mẽ.

Đặc biệt, Ariyana Smart Condotel đánh trúng “gu” của du khách muốn lưu trú dài ngày ở Nha Trang khi có tới 394 căn hộ với nhiều loại diện tích từ 49-114m2, 1-3 phòng ngủ, phù hợp đa dạng nhu cầu của khách hàng. 5 tầng đế của dự án, ngoài các tiện ích cao cấp (hồ bơi, gym, spa, café, meeting room,…) còn có hơn 7.600m2 diện tích thương mại đã được nhiều thương hiệu lớn đồng hành như Vuvuzela, Crystal Jade Kitchen, Ashima, HDBank... sẵn sàng chờ khai trương vào cuối năm nay, tạo sự tiện nghi tuyệt đối cho khách du lịch khi “một bước ra phố, một bước xuống biển”.

Với lợi thế vừa nằm ở thị trường du lịch đang bùng nổ, lượng du khách tăng mạnh, thời gian lưu trú lâu nhất, lại tiên phong áp dụng hình thức chia sẻ doanh thu nên Ariyana Smart Condotel mang đến “cơ hội không thể bỏ lỡ” cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, Chủ đầu tư cam kết mức lợi nhuận thu được từ 40% - 50% trên giá trị hợp đồng trong 5 năm đầu tiên. Từ năm thứ 6 trở đi, chủ sở hữu condotel sẽ được chia sẻ 30% doanh thu và có khả năng thu hồi vốn sau 9,5 năm. Những con số này hoàn toàn khả thi tại một thị trường có công suất khách sạn cho thuê cao nhất cả nước như hiện nay.

Đối với khách hàng có tiền nhàn rỗi, cơ hội sở hữu căn hộ khách sạn ở Nha Trang càng hấp dẫn với mức chiết khấu đến 9% nếu thanh toán nhanh 98% tổng giá trị căn hộ. Cơ hội cũng mở rộng cho cả những nhà đầu tư mới, chưa “mạnh dạn” bỏ vốn lớn với chính sách thanh toán 1%/tháng cho đến khi nhận bàn giao nhà (3/2018).

Chưa kể, Ariyana Smart Condotel là một trong số ít dự án condotel ở Nha Trang sở hữu lâu dài như một sự khẳng định chắc chắn cho thông điệp của dự án “an tâm đầu tư – sinh lời bền vững”.

Để chúc mừng sự kiện cất nóc ngày 14/5/2017 và tri ân khách hàng, chủ đầu tư Ariyana Smart Condotel công bố chương trình “Ngày vàng – Ngập tràn quà tặng”. Khách hàng giao dịch thành công duy nhất trong ngày này sẽ nhận được gói quà tặng hấp dẫn lên đến 300 triệu đồng và được tham gia bốc thăm trúng thưởng với 05 sổ tiết kiệm 100 triệu đồng/sổ.

Để biết thêm chi tiết liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư: Hotline: 18006799 Website: http://ariyananhatrang.com.

A.D

Theo Trí thức trẻ