Vì sao Sony Android TV cuốn hút người Việt đến vậy?

Trải nghiệm giao diện hiện đại

Hầu hết các dòng TV Sony tầm trung trở lên đều chạy trên nền tảng Android TV với giao diện người dùng cực kỳ trực quan, dễ sử dụng, nội dung và kho ứng dụng phong phú. Chỉ với một nút bấm, tất cả ứng dụng bạn mong muốn đều hiện ra ngay lập tức, sẵn sàng để trải nghiệm.

Giao diện Android trên Sony OLED TV được thiết kế trực quan, dễ sử dụng.

Giao diện Android TV đã được Google thiết kế lại, khác biệt hoàn toàn so với trải nghiệm trên smartphone. Các ứng dụng, icon, menu thông tin đều hiển thị dễ nhìn, gọn gàng, phù hợp với việc điều hướng bằng phím bấm trên điều khiển từ xa thay vì màn hình cảm ứng.

Kho ứng dụng phong phú

Dù ở độ tuổi nào đi nữa, nền tảng Android TV đều có sẵn hàng ngàn ứng dụng phù hợp. Người lớn tuổi thì xem tin tức, theo dõi thời tiết; nhóm thanh niên giới trẻ thì thỏa thích nghe nhạc, xem phim trên Spotify, Netflix, ZingTV, NhacCuaTui hay ClipTV, Fim+; còn lũ trẻ con thì say mê với hàng ngàn tựa game tải về từ kho ứng dụng Google Play Store. Hơn nữa, bộ ứng dụng thuần Việt, bao gồm những cái tên quen thuộc như VTVGo, Zing Mp3, FPT Play... cho phép chúng ta sử dụng TV dễ dàng hơn, truy cập thông tin cần thiết, phù hợp nhu cầu chỉ trong nháy mắt.

Ngoài ra, các mẫu Android TV của Sony hiện nay đều được tích hợp sẵn tính năng Chromecast, cho phép truyền nội dung từ điện thoại Android lên TV thông qua mạng Wifi chỉ với một cú chạm. Một số ứng dụng xem video phổ biến dùng được với Chromecast như Youtube hay Netflix.

Tìm kiếm không giới hạn bằng giọng nói

Với Sony Android TV, tính năng tìm kiếm bằng giọng nói không chỉ đơn thuần như nhiều người nghĩ. Cái hay của chúng là ở khả năng nhận diện tiếng Việt của cả ba miền Bắc, Trung, Nam với độ chính xác cao. Mỗi âm từ chúng ta phát ra đều được TV “nghe hiểu” ngay trong tích tắc. Nhờ đó, dù bạn đang bận bịu gì đi nữa thì vẫn có thể tìm kiếm thông tin, mở ứng dụng, xem dự báo thời tiết... nhanh hơn, tiện lợi hơn bao giờ hết.

Khám phá thế giới phim ảnh sống động trên Netflix

Từ năm 2016, Sony TV đã được đưa vào danh sách thiết bị khuyên dùng bởi Netflix vì chất lượng video trực tuyến xuất sắc. Ứng dụng Netflix được cài đặt sẵn trong mỗi chiếc Sony Android TV và có nút tắt riêng trên Remote, sẵn sàng mang đến cho bạn ngay tức thì những bộ phim truyền hình dài tập trứ danh.

Truy cập Netflix trên Sony Android TV chỉ với một nút bấm.

Nhờ công nghệ hiển thị HDR tích hợp sẵn, người dùng gói Netflix Premium trên các TV dòng MASTER Series A9F, Z9F còn được tận hưởng tối đa chất lượng hình ảnh tuyệt hảo của những thước phim điện ảnh đỉnh cao. Từng chi tiết, tông màu, mảng sáng tối của khung hình đều được thể hiện một cách chính xác nhất , đúng chuẩn studio với chất lượng nguyên bản từ nhà sản xuất.

Chất lượng hình ảnh, âm thanh ấn tượng

Lợi thế của những chiếc TV Sony còn nằm ở chất lượng hình ảnh, âm thanh. Công nghệ màn hình OLED 4K HDR của Sony đã được chứng minh là cho chất lượng hình ảnh thuộc top hàng đầu, mang lại trải nghiệm hình ảnh với màu đen tuyệt đối, màu sắc rực rỡ nổi bật, trung thực và sống động từ mọi góc nhìn.

Theo CEPro, các giám khảo hàng đầu lĩnh vực hình ảnh đã trao danh hiệu “King of TV” 2018 cho A9F ở sự kiện so sánh 4 mẫu TV cao cấp “Annual TV Shootout” lần thứ 14. Ngoài ra, tại lễ trao giải Tech Awards thường niên do báo VnExpress tổ chức, A9F cũng đã vượt qua các đối thủ để chiến thắng hạng mục “TV xuất sắc” năm 2018. A9F được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện màu sắc chính xác cùng độ nét ở chế độ 4K vượt trội so với những đối thủ đến từ các thương hiệu khác.

Công nghệ Acoustic Surface trên các dòng TV OLED cao cấp như A1, A8F, A9F cho phép Sony biến tấm nền OLED thành màng loa, phát âm thanh trực tiếp từ màn hình một cách đầy “ma thuật”, tạo trải nghiệm phim ảnh thật hơn bao giờ hết. Đi kèm với đó còn là cụm loa Subwoofer ở phía sau để mang tới âm trầm hoàn hảo, sống động.

Đây cũng chính là lý do mà TV Sony đã và vẫn đang là dòng sản phẩm ưa thích của người dùng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu từ GfK, Sony 55A8F và 65A8F là hai mẫu TV OLED bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 12/2018. Bên cạnh đó, các dòng TV kích thước lớn khác của Sony như 49X800F, 55X7000F hay 65X7500F cũng bán rất tốt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.