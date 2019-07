Vì sao trẻ nên học 1 kèm 1 với One On One English

Trẻ ngại ngùng đã tự tin khi giao tiếp sau 2 tháng

Đó là phản hồi của hầu hết phụ huynh sau khi cho con trải nghiệm cùng phương pháp lớp học trực tuyến 1 kèm 1 dành cho trẻ em ngay tại nhà. Chị Hằng (30 tuổi, làm nhân viên văn phòng) cho biết, con trai của chị 9 tuổi, hiện đang học tại trường công lập tại TP.HCM. Ngoài học tiếng Anh ở trường, chị đã bỏ khá nhiều chi phí thuê giáo viên về tận nhà dạy tiếng Anh cho con. Thời điểm đó bé chỉ đọc, viết và nói được các từ có trong sách giáo khoa, rất ngại ngùng khi nói tiếng Anh trước mặt người khác.

Tình cờ, chị Hằng được nhiều bạn bè truyền tai về phương pháp lớp học trực tuyến 1 kèm 1 dành cho trẻ em ngay tại nhà thông qua nền tảng công nghệ cao của One On One English (OoO). Chị Hằng chia sẻ: "Trước đó, các bạn tôi cũng đã cho con học theo phương pháp này, ai cũng ngạc nhiên về tiện ích và hiệu quả. Bé được học với giáo viên bản ngữ Bắc Mỹ theo hình thức 1 kèm 1; tiến bộ nhanh hơn so với các hình thức học tiếng Anh truyền thống khác.

Phụ huynh không phải lo lắng về chuyện đưa đón bé đi học cho kịp giờ (không bị kẹt xe, trời mưa, nắng, chuẩn bị ăn uống vội vã cho bé,...) vì bé được học trực tuyến tại nhà. Sau mỗi lớp học, cha mẹ cũng dễ dàng theo dõi kết quả và quá trình học tập của con thông qua các báo cáo và nhận xét trực tiếp từ giáo viên, luôn có đội ngũ chăm sóc học viên hỗ trợ tận tình 24/7…".

Chị Hằng cười kể thêm: "Tôi liền đăng ký cho con theo học, đến nay bé đã học được 2 tháng, hiệu quả ngoài mong đợi. Từ đứa trẻ ngại ngùng, ít khi nói tiếng Anh trước mặt người khác bé đã rất tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh với mọi người. Tôi đã rất ngạc nhiên với vốn từ vựng hiện tại mà bé có. Bé có thể đọc được cả quyển truyện cổ tích tiếng Anh dày sinh động chỉ trong vòng một tuần mà không cần phải vất vả tra từ điển như trước đây. Bé cũng trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn…"



Chị Hằng cùng con chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi bé tham gia lớp học tiếng Anh 1 kèm 1 cùng giáo viên bản ngữ Bắc Mỹ tại OoO.

Cũng như chị Hằng, anh Bình (doanh nhân 35 tuổi, hiện có 2 con, bé gái 10 tuổi và bé trai 6 tuổi) đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cho con theo học tiếng Anh tại One On One English. Anh cho biết, vốn là người quan tâm đến lĩnh vực công nghệ, tài chính, đặc biệt rất chú trọng đến việc đầu tư cho tương lai của các con, nhất là việc cho con học tiếng Anh. Anh đã lựa chọn bỏ ra rất nhiều chi phí đầu tư cho con học ở trường quốc tế tại TP.HCM. Các bé đều được bắt đầu học tiếng Anh từ năm 5 tuổi tại trung tâm ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài. Thế nhưng sau khi tự tìm hiểu từ các diễn đàn giáo dục và tin tức trên báo chí, mạng xã hội anh đã quyết định thay đổi ngay phương pháp dạy tiếng Anh cho con.

Trẻ hứng khởi khi học tiếng Anh

Anh Bình chia sẻ: "Sau khi nghiên cứu kỹ tôi đã chọn OoO cho con. Trước đó con gái lớn của tôi học ở trung tâm anh ngữ cũng nổi tiếng lâu đời hơn 1 năm nhưng không có cải thiện về trình độ, không giao tiếp được với người nước ngoài. Hiện cả 2 con của tôi đã theo học được 4 tháng, hiệu quả rất bất ngờ. Các cháu đều tự tin và hào hứng hơn khi có thể giao tiếp cơ bản, giới thiệu về bản thân và gia đình, hỏi thăm đường đi,... với người nước ngoài trong các chuyến du lịch cùng gia đình. Không chỉ giỏi tiếng Anh hơn, 2 cháu còn phát triển được kỹ năng mềm tốt hơn như khả năng giao tiếp, cách tư duy và khả năng giải quyết vấn đề thông qua các bài giảng sinh động ở OoO".

Gia đình anh Bình cùng con gái trong lớp học tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 với OoO.

Được biết One On One English là Công ty công nghệ giáo dục cải tiến chuyên cung cấp các khóa học tiếng Anh cao cấp, kết hợp rèn luyện kỹ năng mềm thông qua mô hình lớp học trực tuyến 1 kèm 1 dành cho trẻ em từ 6 – 12 tuổi ngay tại nhà. One On One English đã được vận hành và liên tục phát triển từ tháng 11/2018 và nhận được khoản đầu tư lên đến 1.000.000 USD từ One On One Ventures - Tập đoàn đầu tư giáo dục toàn cầu có trụ sở tại Singapore.

Tính đến thời điểm hiện tại, One On One English đã đạt những cột mốc ấn tượng như giáo trình đạt chuẩn CEFR/Cambridge, hợp tác với các tổ chức giáo dục lớn như Bridge Education Group, trung tâm Giảng dạy và học thuật Derek Bok thuộc đại học Harvard Hoa Kỳ, cung cấp hơn 6,000 giờ học, số lượng phụ huynh đăng ký cho con học thử và chính thức luôn tăng trưởng từ 25% - 30% mỗi tháng. Dự kiến đến cuối năm 2019, các chỉ số này sẽ tăng trưởng gấp đôi, cũng như có kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác ở khu vực Đông Nam Á.

Công nghệ lớp học trực tuyến (virtual classroom) LOOONA của One On One English tự hào là nền tảng tiên phong với tiêu chuẩn hàng đầu về phương pháp học trực tuyến tại Việt Nam. LOOONA cho phép học viên và giáo viên trải nghiệm tối đa các tương tác thời gian thực để đảm bảo quá trình học diễn ra thú vị và đạt hiệu quả cao nhất với 30.000+ hoạt động và tương tác trong lớp học.