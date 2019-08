Vì sao USD tăng chọc đỉnh 2 tháng, tỉ giá vẫn giảm?

Nguyên nhân gì đẩy giá USD tăng mạnh?

Có nhiều nguyên nhân tác động khiến đồng USD liên tiếp tăng trong thời gian qua. Thị trường kì vọng quá lớn vào việc FED cắt giảm lãi suất . Chỉ số USD index (DXY) tăng liên tục từ mức 97,1 của tuần trước lên chạm mốc 98 điểm.

Đồng USD mạnh lên một phần là do các thông tin kinh tế tích cực của Mỹ như GDP quý II/2019 của Mỹ đạt 2,1% so với quy trước, cao hơn 0,3% so với mức dự báo.

Thâm hụt hương mại và số đơn trợ cấp thất nghiệp giảm.

Một phần do sự bi quan gia tăng với nền kinh tế Châu Âu. Chỉ số PMI tháng 7 của Châu Âu ở mức 46.4, đánh dấu chuỗi 12 tháng giảm liên tiếp trong đó PMI của đầu tầu kinh tế là Đức giảm mạnh xuống 43.1 điểm, Anh và Italy là 48 và 48,4 – đều giảm so với mức trên 49 của tháng trước.

Bên cạnh đó, nguy cơ Brexit không thỏa thuận vẫn đang bao phủ khu vực này khi mà thủ tướng mới của Anh, ông Boris Johnson là người có quan điểm khá cứng rắn.

Đồng EUR và GBP mất giá lần lượt là 0,8% và 1% chỉ trong 1 tuần vừa qua, về mức 1.1128 USD/EUR và 1.2381 USD/GBP, đều đang ở vùng thấp nhất trong 2 năm gần đây.

Mỹ và Trung Quốc tái khởi động đàm phán từ 30.7. Đồng Nhân dân tệ (CNY) dao động quanh mức 6.88 CNY/USD trong 1 tháng đình chiến. Giới quan sát cho rằng Mỹ- Trung Quốc khó có thể nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc và quá trình đàm phán sẽ còn diễn ra trong thời gian dài.

Dù USD thế giới tăng, tỉ giá vẫn giảm

Báo cáo thị trường tiền tệ vừa công bố của Nhóm phân tích và tư vấn khách hàng cá nhân thuộc Cty chứng khoán SSI (SSI Retail Research) cho biết "Mặc dù đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế, chênh lệch lãi suất VND-USD cũng thu hẹp nhưng sự ổn định của đồng Nhân dân tệ (CNY) và đặc biệt là nguồn cung ngoại tệ trong nước khá thuận lợi đã khiến cho VND tăng giá".

giao dịch USD/VND ở mức 23.150 - 23.270 VND/USD, giảm 35 đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, tỉ giá ở mức 23.200 - 23.210 VND/USD, giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, tỉ giá trung tâm lại tăng thêm 12 đồng lên mức đỉnh 23.079.

"Trong bối cảnh quốc tế chưa có nhiều biến động, đồng USD khó có thể tăng giá thêm đặc biệt là khi khả năng FED giảm lãi suất đang được hiện thực hoá, cung cầu ngoại tệ ổn định, tỉ giá USD /VND sẽ duy trì ổn định, dao động quanh 23.200 VND/USD", ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân Công ty chứng khoán SSI - cho biết.