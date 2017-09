Vì sao Việt Nam giảm xếp hạng về điểm đến dành cho các chuyên gia nước ngoài?

Bảng xếp hạng các điểm đến tốt nhất dành cho chuyên gia nước ngoài vừa được HSBC công bố. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên điểm số tổng hợp đánh giá của các chuyên gia nước ngoài đối với các phương diện kinh tế, trải nghiệm và đời sống gia đình tại quốc gia nơi họ đang sống và làm việc.

Trong bảng xếp hạng nói trên, Singapore tiếp tục là cái tên đứng thứ nhất. Các chuyên gia nước ngoài tại đây tin tưởng vào sự ổn định chính trị (83%), nền kinh tế (73%), và chất lượng cuộc sống (64%) tại Singapore. Đối với các điều kiện thuận lợi cho gia đình, Singapore một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng các điểm đến tốt nhất về mọi mặt dành cho chuyên gia nước ngoài.

Xét về các bảng xếp hạng phụ, các nước châu Âu chiếm ưu thế trong Bảng xếp hạng về phương diện Kinh tế, với sự dẫn đầu của Thụy Sĩ lần thứ ba liên tiếp. Với 62% các chuyên gia nước ngoài tại Đức nói rằng, nước này là nơi tốt để phát triển sự nghiệp (cao hơn so với mức trung bình trên toàn cầu 54%). New Zealand đứng đầu Bảng xếp hạng về Trải nghiệm, theo sau là Tây Ban Nha (hạng nhì) và Bồ Đào Nha (hạng ba). Hà Lan vượt qua Thụy Điển trở thành nơi tốt nhất cho gia đình của chuyên gia nước ngoài.

Việt Nam đứng thứ 30 trong Bảng xếp hạng các điểm đến tốt nhất dành cho chuyên gia nước ngoài, giảm 11 bậc so với năm ngoái. Khi xét về các yếu tố kinh tế, Việt Nam xếp hạng 16. Trong 6 nước Asean (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, and Việt Nam), thứ hạng của Việt Nam chỉ xếp sau Singapore.

Việt Nam nhận được những phản hồi kém tích cực hơn khi xét đến các tiêu chí Trải nghiệm và Gia đình. Chỉ 28% các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam cho rằng Việt Nam mang đến cho họ chất lượng sống tốt hơn so với quê nhà. Đề cập đến trải nghiệm ban đầu khi đến Việt Nam, chỉ 1/4 các chuyên gia nước ngoài hài lòng với việc quản lý tài chính cá nhân và chưa đầy 1/3 không gặp trở ngại với các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, chỉ 27% các chuyên gia nước ngoài đã làm cha mẹ đồng ý rằng tại Việt Nam họ có điều kiện để chăm sóc con cái tốt hơn so với tại quê nhà, so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 43%.

Ông Sabbir Ahmed, Giám đốc toàn quốc Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản, HSBC Việt Nam cho rằng, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế thu hút ngày càng nhiều các chuyên gia nước ngoài đến để tìm kiếm thử thách và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, một đời sống chuyên gia nước ngoài toàn diện còn liên quan việc họ trải nghiệm các phương diện văn hóa và xã hội tại đất nước chủ nhà, cũng như làm thế nào đất nước đó mang lại cho bản thân họ và gia đình sự thuận tiện và chất lượng sống.

“Cuộc khảo sát cho thấy có một số lĩnh vực cần cải thiện để Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các chuyên gia nước ngoài. Rõ ràng rằng các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng ở Việt Nam các điều kiện thuận lợi hơn để quản lý tài chính, chăm sóc sức khỏe, và nuôi dưỡng con cái. Điều đó tạo ra những thách thức đối với năng lực đáp ứng của các tổ chức tài chính, y tế và giáo dục, đồng thời cũng là cơ hội để những công ty hoạt động trong những lĩnh vực này tăng trưởng kinh doanh thông qua việc phục vụ tốt hơn phân khúc khách hàng này.” – ông Sabbir Ahmed cho biết.