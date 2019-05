VIB: “Chúng tôi hướng tới mục tiêu: dẫn đầu xu thế thẻ tại Việt Nam”

Ngân hàng Quốc tế VIB vừa ra mắt thẻ tín dụng Zero Interest Rate với tính năng lần đầu có mặt trên thị trường là miễn lãi hoàn toàn vô thời hạn cho mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ thay vì chỉ miễn lãi 45-60 ngày như các dòng thẻ trên thị trường, trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang tăng lãi suất thẻ lên mức 31%/năm đến 39%/năm.



Bà Trần Thu Hương – Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ của VIB chia sẻ quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ và kỳ vọng của nhà băng từ dòng thẻ mới.

Mục tiêu của VIB là gì khi liên tục ra mắt nhiều dòng thẻ tín dụng mới với tính năng ưu việt từ cuối năm 2018, mà gần đây nhất là thẻ Zero Interest Rate?

Ý tưởng về Zero Interest Rate – Thẻ miễn lãi trọn đời đến từ mục tiêu của VIB trong việc tiên phong khai phá những nhu cầu của người dùng mà chưa tổ chức nào trên thị trường đáp ứng được. Với mục tiêu này, chúng tôi đã cho ra đời 6 dòng thẻ mới từ tháng 12/2018 và bước đầu được khách hàng nhận diện như một ngân hàng đi đầu về các dòng thẻ độc đáo và nhiều lợi ích thiết thực.

Trước Zero Interest Rate, thị trường đã đón nhận rất tích cực dòng thẻ Happy Drive –tặng cho chủ thẻ đến 500 lít xăng/năm và giảm 30% phí dịch vụ tại các Trung tâm/xưởng bảo dưỡng xe. Hay dòng thẻ VIB Financial Free – miễn phí thường niên trọn đời và rút tiền không giới hạn tới 100% hạn mức. Chúng tôi cũng được nhận diện là ngân hàng có các dòng thẻ với mức ưu đãi nổi trội như VIB Cash Back, VIB Rewards Unlimited, VIB Travel Elite với mức hoàn tiền, tích điểm, tích dặm, phí giao dịch chuyển đổi ngoại tệ tốt nhất thị trường.

Sự xuất hiện của các dòng thẻ trên góp phần thay đổi thói quen dùng thẻ tín dụng của khách hàng từ nhiều năm nay. Thay vì mở thẻ và nhận 1 phần quà ban đầu nhưng sau đó người dùng không được hưởng nhiều ưu đãi và quyền lợi trong thời gian sử dụng, các dòng thẻ của VIB mang lại cho khách hàng những quyền lợi thiết thực và nổi trội cho từng hoạt động chi tiêu trong suốt vòng đời của thẻ.

Điều này đồng thời đã khuyến khích khách hàng chi tiêu qua thẻ nhiều hơn thay vì dùng tiền mặt, mà cụ thể nhất là việc VIB đã vươn lên top ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu qua thẻ tín dụng MasterCard năm 2018. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt mà Ngân hàng nhà nước đang triển khai.

Thẻ tín dụng Zero Interest Rate từ VIB.

Từ ý tưởng nào mà dòng thẻ VIB Zero Interest Rate được ra đời?

Zero Interest Rate là ấp ủ của chúng tôi từ lâu muốn ra mắt dòng thẻ giúp nỗi lo của chủ thẻ là trả lãi được xóa bỏ. Chúng tôi đã tham khảo một start up tại Úc. Họ có 1 ứng dụng cho phép người dùng mua hàng không cần trả tiền ngay mà có thể trả chậm trong 4 kỳ thanh toán, miễn là trả đúng hạn. Nếu khách hàng có 1, 2 lần quên thanh toán đúng hạn thì sẽ được áp dụng phí trả chậm ở mức hợp lý. Mô hình này đã nhanh chóng lan rộng ở Úc, kỳ vọng sẽ thúc đẩy làn sóng mua hàng lớn từ các nước phát triển.

Nắm bắt được ý tưởng, chúng tôi đã thiết kế các tính năng ưu việt của thẻ, xác định khách hàng sẽ được lợi ích vượt trội gì, ai cần có thẻ VIB Zero Interest Rate, ngân hàng qua đó sẽ tiếp cận khách hàng thường xuyên, lâu dài hơn như thế nào. Đó là khoảng thời gian thú vị, đầy sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ "cha đẻ" VIB Zero Interest Rate.

Đến 25/4 vừa qua, thẻ Zero Interest Rate đã chính thức ra mắt, gây một làn sóng tìm hiểu về thẻ tín dụng mạnh mẽ trên thị trường. Với Zero Interest Rate, khách hàng sử dụng vốn ngân hàng với lãi suất 0% trọn đời và chỉ phải trả một vài mức phí nhất định nếu quên thanh toán tối thiểu 20% hàng tháng, tiết kiệm nhiều so với việc trả lãi từ 31%-39% như các dòng thẻ khác.

Vì sao với dòng thẻ này, VIB dám loại bỏ hoàn toàn lãi suất vốn là nguồn thu quan trọng của sản phẩm thẻ?

Thu nhập chính của dòng thẻ này đến từ 1 vài lần quên trả đúng hạn của khách hàng, mặc dù sẽ khiêm tốn so với thu nhập từ lãi suất như với các dòng thẻ thông thường. Tuy nhiên, cái "được" lớn nhất của ngân hàng là khách hàng sẽ coi VIB Zero Interest Rate là thẻ chính và sử dụng cho hấu hết các giao dịch vì không phải lo lãi suất. Nhờ đó, các hoạt động giao dịch của khách hàng với VIB sẽ nhộn nhịp và gắn kết hơn.

Bà có thể chia sẻ về cơ chế của dòng thẻ này?

Rất đơn giản, ví dụ bạn có nhu cầu chi tiêu hàng tháng là 10 triệu VNĐ qua thẻ. Với các dòng thẻ áp dụng lãi suất hiện tại từ 2.59%-3.19%/tháng, mỗi tháng bạn phải trả khoảng 259.000-319.000 đồng tiền lãi. Với thẻ VIB Zero Interest Rate, bạn chỉ phải trả phí xử lý giao dịch là 0,99% là 99.000 đồng, bằng 1/3 số tiền lãi phải trả. Khoản phí này chỉ trừ một lần cho giao dịch và được miễn phí trong ba tháng đầu mở thẻ. Tới các kỳ sao kê bạn chỉ cần thanh toán tối thiểu 20% trên tổng dư nợ để được hoàn toàn miễn lãi.

Thẻ mang lại lợi ích gì cho người dùng?

VIB Zero Interest Rate là thẻ tín dụng duy nhất giúp tận dụng vốn không lãi suất của ngân hàng trong 5 năm sử dụng. Chủ thẻ cũng được giảm giá quanh năm đến 50% và trả góp 0% đến 12 tháng tại hàng trăm đối tác lớn của ngân hàng. VIB cũng thường xuyên có ưu đãi khuyến khích mở thẻ, như chương trình Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB áp dụng từ nay đến 15/8/2019.

Bà nhận định thế nào về khả năng tạo ra rủi ro, áp lực nợ xấu lên ngân hàng với dòng thẻ miễn lãi mới?

Dòng thẻ này hướng đến tập khách hàng có thu nhập từ 12 triệu, là những người có thói quen dùng thẻ tín dụng, hiểu cách thức hoạt động của thẻ, các điều kiện, biểu phí… Mức độ tin cậy đã được kiểm chứng. Do đó rủi ro đã được hạn chế nhiều.

Chúng tôi cũng khuyến khích chủ thẻ dùng ứng dụng di động MyVIB để theo dõi lịch sử giao dịch "real –time", nhận thông báo nhắc thanh toán 3-5 ngày trước khi đến hạn. Khi nạp tiền thì nợ sẽ được xóa ngay, tạo trải nghiệm an tâm, thoải mái khi sử dụng thẻ.

Mục tiêu của VIB là gì khi ra mắt đến 6 dòng thẻ chỉ trong chưa đến một năm?

Thẻ là cầu nối gắn kết khách hàng với ngân hàng. Một vị khách có thể vay 1-2 lần, gửi tiền 3-4 lần/năm nhưng sẽ sử dụng thẻ hàng ngày, hàng giờ. Trung bình mỗi tháng có khoảng nửa triệu lượt giao dịch thẻ tại VIB, chúng tôi kỳ vọng con số này trong 3 năm tới là hàng triệu lượt. Đó là sự gắn kết gần gũi và thường xuyên mà chúng tôi hướng tới. VIB muốn hiện diện trong mọi hoạt động hàng ngày và đem lại quyền lợi cùng trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trong thời gian tới sẽ có những yếu tố chiến lược nào thúc đẩy mảng thẻ của VIB?

Tận dụng lợi thế công nghệ vốn là điểm mạnh của VIB, chúng tôi đã áp dụng thành công công nghệ Thẻ ảo, cho phép chủ thẻ tiêu dùng trực tuyến ngay lập tức khi được phê duyệt thẻ mà không cần chờ 3-7 ngày để nhận thẻ vật lý. Đây là một trong những tính năng công nghệ hiện đại nhất về thẻ lần đầu tiên được VIB mang về Việt Nam từ tháng 5/2019.

Ngoài ra, VIB cũng là ngân hàng duy nhất tính tới thời điểm này áp dụng "Green PIN"- mã PIN được gửi qua ứng dụng MyVIB thay vì qua bưu điện, khách hàng có thể chủ động đổi PIN trong ứng dụng, giúp giảm thiểu giấy tờ, bảo vệ môi trường. Thẻ ảo và Green PIN là cặp đôi công nghệ giúp khách hàng giao dịch sớm nhất mà không phải chờ đợi. Cũng trong tháng 5, VIB ứng dụng công nghệ chạm không tiếp xúc cho toàn bộ tập thẻ, giúp khách hàng chỉ cần chạm nhẹ và hoàn tất giao dịch mà không cần quẹt thẻ.

Đa dạng sản phẩm, đa dạng tính năng, tăng cường công nghệ tối là thế mạnh của VIB. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những xu hướng thẻ mới nhất,mang lại lợi ích vượt trội cho khách hàngvới nỗ lực sáng tạo không ngừng cùng sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, VIB sẽ tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu xu thế thẻ tại Việt Nam.

Chi tiết về các dòng thẻ của VIB xem tại: vib.com.vn.