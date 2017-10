VIB đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ Ngân hàng CBA - Chi nhánh TP.HCM

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh qúy III/2017 trước kiểm toán. Theo số liệu cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 117 nghìn tỷ VND, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016.

Sau khi được NHNN cho phép nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 22% cho năm 2017, đến hết 30/9/2017, tín dụng của VIB đã đạt 77.794 tỷ đồng, tăng 19%. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 22%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,36%, giảm 0,23% so với quý trước và đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Về doanh thu, các khoản mục chính có sự tăng trưởng phù hợp với xu hướng, trong đó: thu nhập lãi thuần tăng 28%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 47%. Chi phí hoạt động tăng 14%. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

VIB vẫn tiếp tục giữ một bảng cân đối tài sản có tính thanh khoản cao, với các khoản tiền gửi và đầu tư vào trái phiếu chính phủ chiếm tỷ trọng 25%. Nguồn vốn huy động ổn định, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 69,3% và 46,1%, nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Số dư trái phiếu VAMC tiếp tục giảm đáng kể, giảm 21% so với năm 2016. Chỉ số CAR đạt 10,8%.

Trong quý III, VIB đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ hoạt động của Ngân hàng CBA - Chi nhánh TP. HCM và đổi tên thành VIB Tôn Đức Thắng. Theo thông tin từ phía ngân hàng, thương vụ này vừa giúp VIB mở rộng mạng lưới chi nhánh tại 1 trong những khu vực phát triển năng động nhất cả nước, vừa tiếp cận các khách hàng mới tiềm năng, đồng thời thể hiện tiềm lực tài chính ổn định của ngân hàng.

Đến nay, VIB hiện có 161 chi nhánh/ phòng giao dịch trên toàn quốc cùng với hơn 4.000 cán bộ, phục vụ 1,8 triệu khách hàng cá nhân, gần 40.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. VIB hiện cũng đang giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia.