VIB ra mắt tính năng chuyển tiền nhanh khi chat Facebook/Viber/Zalo

Theo đó, khách hàng khi đang chat trên mạng xã hội (Facebook Messenger, Viber, Zalo, Whatsapp, WeChat, Twitter, Snapchat...) và có nhu cầu chuyển tiền tới đối tượng chat, chỉ cần bấm chọn thay đổi bàn phím trên màn hình chat, chuyển sang chế độ “MyVIB Keyboard-MyVIB” thì bạn có thể chuyển tiền ngay mà không phải mở thêm bất cứ chương trình nào nữa.

“MyVIB Social keyboard” – một tính năng mới được phát triển bởi VIB và công ty Fintech Weezi Digital dựa trên trải nghiệm khách hàng. Sử dụng “MyVIB Social keyboard” giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian khi có nhu cầu chuyển tiền trong lúc chat vì người dùng không cần phải thoát khỏi màn hình để đăng nhập vào MyVIB. Mọi thao tác chuyển tiền nội bộ cũng như liên ngân hàng sẽ diễn ra trên “MyVIB Social keyboard” ngay tại màn hình chat một cách đơn giản, nhanh chóng và hạn chế tình trạng chuyển sai người nhận.

Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết “Ngày nay, người ta nhắn tin nhiều hơn gọi điện thoại, việc mua sắm online đang dần thay thế mua sắm truyền thống. Đây không chỉ là một trải nghiệm thú vị về dịch vụ ngân hàng trên smartphone và máy tính bảng dành cho những người có nhu cầu mua sắm và chuyển tiền trên mạng xã hội ngay khi đang chat, mà còn được kỳ vọng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”.

Phản hồi về sự bảo mật và tính an toàn, đại diện VIB cho hay “Về bản chất, khi khách hàng mở “MyVIB Social keyboard” là đang mở trực tiếp ứng dụng MyVIB với công nghệ bảo mật tối ưu. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tính an toàn khi sử dụng “MyVIB Social Keyboard”. Bên cạnh đó, với mỗi yêu cầu chuyển tiền đều phải được xác thực thông qua mã OTP được gửi tới điện thoại của người gửi thì giao dịch chuyển tiền mới được xem là thành công.

Người sáng lập ra Weezi Digital, đối tác của VIB trong việc phát triển tính năng này, anh Christian Nguyễn chia sẻ: “Với sự yêu thích sử dụng trang mạng và mua sắm trực tuyến ở Việt Nam, Wezzi Digital và VIB không chỉ hy vọng đem đến cho khách hàng 1 giải pháp thanh toán online nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật nói riêng, mà còn góp phần mang đến sự đổi mới cho thị trường thanh toán online tại Việt Nam nói chung.”

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ TTDVKH 24/7: 18008180 (miễn phí).