VIB vươn lên nhóm ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ tín dụng MasterCard

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa được Tổ chức Thẻ quốc tế MasterCard ghi nhận là một trong những ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu qua thẻ tín dụng và doanh số thanh toán trực tuyến cao nhất trong số 30 tổ chức phát hành thẻ của MasterCard.



Đại diện VIB nhận giải thưởng tại sự kiện Annual Forum Meeting do MasterCard tổ chức

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Tổ chức Thẻ quốc tế MasterCard chia sẻ "Chúng tôi đánh giá cao những chỉ số vượt trội trong hoạt động phát hành và thanh toán Thẻ mà VIB đạt được trong thời gian gần đây so với các tổ chức khác trên thị trường. VIB thuộc nhóm ngân hàng có doanh số chi tiêu Thẻ tín dụng cao nhất 2018 tại Việt Nam với mức tăng trưởng hơn 300% so với năm 2017, cao gấp hai lần tỷ lệ tăng trưởng trung bình của thị trường. Chúng tôi cũng thực sự ấn tượng khi VIB đồng thời là ngân hàng có doanh số thanh toán trực tuyến cao nhất 2018 với mức tăng trưởng hơn 200% so với năm 2017".

Đây là thành quả từ nỗ lực không ngừng của VIB trong việc tiên phong khai phá những nhu cầu chưa được thỏa mãn của khách hàng, mang đến cho khách hàng các dòng thẻ độc đáo với tiện ích ưu việt, những ưu đãi hấp dẫn. Đồng thời, việc VIB là ngân hàng có doanh số giao dịch trực tuyến cao nhất năm 2018 cũng khẳng định nền tảng công nghệ hiện đại, tiên phong đã giúp khách hàng giao dịch an toàn, thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Các dòng thẻ độc đáo với tiện ích ưu việt

VIB đã cho ra đời 6 dòng thẻ tín dụng mới tính từ tháng 12/2018 và đều được thị trường đón nhận hết sức tích cực. Đó là những dòng thẻ độc đáo với nhiều lợi ích thiết thực như Happy Drive – thẻ tín dụng duy nhất trên thị trường tặng cho chủ thẻ trên mọi chi tiêu tới 500 lít xăng/năm và giảm 30% phí bảo trì bảo dưỡng xe, thẻ VIB Financial Free – thẻ duy nhất miễn phí thường niên trọn đời và Rút tiền không giới hạn tới 100% hạn mức.

Hay các dòng thẻ với mức ưu đãi nổi trội trên thị trường như VIB Cash Back, VIB Rewards Unlimited, VIB Travel Elite với mức hoàn tiền, tích điểm, tích dặm, và phí giao dịch chuyển đổi ngoại tệ tốt nhất.

Và gần đây nhất, VIB vừa cho ra đời dòng thẻ tín dụng miễn lãi trọn đời Zero Interest Rate, giúp chủ thẻ xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo lớn nhất – là trả lãi. Đây là thẻ tín dụng đầu tiên và duy nhất trên thị trường áp dụng chính sách miễn lãi trọn đời suốt thời gian hiệu lực 05 năm cho mọi giao dịch chi tiêu thẻ.

Ưu đãi hấp dẫn và liên tục

Bên cạnh các tiện ích ưu việt và độc đáo vừa nêu, chủ thẻ VIB còn được tận hưởng ưu đãi trả góp 0% tại hàng trăm đối tác lớn trên toàn quốc, giảm giá đến 50% cho nhiều nhu cầu chi tiêu từ ẩm thực, du lịch, khách sạn, chăm sóc sức khỏe được cập nhật liên tục.

Đặc biệt, VIB đang có những ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ tín dụng như Giảm 15% vào thứ 4 tại Agoda.com; Giảm 300.000đ vào Chủ Nhật tại Shopee.vn; Hoàn tiền 10% tất cả giao dịch trên Booking.com; Trả góp 0% tại British Council, Dale Carnegie Việt Nam; Trả góp 0% khi mua bảo hiểm Prudential, Liberty Insurance.

Nền tảng công nghệ hiện đại, bảo mật cao, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu dùng thẻ

Thẻ VIB áp dụng công nghệ để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu sử dụng thẻ của người dùng và giảm thiểu giấy tờ, bảo vệ môi trường.

VIB là ngân hàng đầu tiên cho ra mắt dịch vụ thẻ điện tử - Virtual Card, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến ngay lập tức sau khi phát hành thẻ trên hệ thống mà chưa cần nhận thẻ tín dụng vật lý; và dịch vụ mã PIN điện tử - Green PIN cho phép khách hàng nhận và thay đổi mã PIN ngay lập tức thông qua ứng dụng MyVIB mà không cần nhận mã PIN giấy.

Ngoài ra, vào đầu tháng 5/2019, VIB tiếp tục triển khai tính năng thanh toán không tiếp xúc cho thẻ tín dụng, giúp khách hàng chỉ cần chạm nhẹ thẻ vào thiết bị thanh toán và hoàn tất giao dịch thay vì phải quẹt thẻ qua dải từ hay đầu đọc chip.

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng VIB cũng được áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện nay như 3D-secure và tích hợp tính năng cho phép chủ thẻ dễ dàng quản lý thẻ mọi nơi, mọi lúc qua Ngân hàng điện tử hoặc qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB.

Điều này cũng giúp chủ thẻ chủ động khóa thẻ trong những trường hợp khẩn cấp hay kích hoạt thẻ, khoá / mở tính năng thanh toán trực tuyến, đặt lại mật mã thẻ và đổi điểm thưởng thuận tiện, nhanh chóng ngay trên điện thoại di động với 30 giây thao tác mà không cần liên hệ tổng đài hay đến chi nhánh VIB.

Với thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng, khách hàng có thể sở hữu ngay một trong các loại thẻ tín dụng của bằng cách truy cập www.vib.com.vn, hay gọi tổng đài Thẻ VIB 18008192, hoặc vào fanpage của VIB trên facebook, hay đến bất cứ chi nhánh nào của VIB trên toàn quốc. Nếu đã là khách hàng đang sử dụng ứng dụng ngân hàng di động MyVIB, chỉ cần vào mục "Đăng ký sử dụng sản phẩm" nhấp chọn "Thẻ tín dụng". Trong vòng 5 phút, chuyên gia tư vấn của VIB sẽ liên hệ với khách hàng để hướng dẫn hoàn tất các thủ tục còn lại trước khi thẻ được phát hành và chuyển đến tận tay người dùng.