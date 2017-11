VIC tiếp tục tăng làm đầu kéo cho VN-Index thử thách mốc 860, cổ phiếu Pymepharco lại tăng trần

VN-Index tiếp tục tăng điểm và vượt qua 860 điểm nhờ VIC. Cổ phiếu này tăng 4,6% lên 68.500 đồng. Về hướng ngược lại, ROS giảm 3,7% về 180.000 đồng là yếu tố kéo chỉ số xuống. VNM cũng ngập ngừng quanh giá tham chiếu, SAB giảm 0,5% và GAS giảm 0,5% cùng với sự điều chỉnh của những cổ phiếu dầu khí “hot” nhất những ngày qua như PVD, PVS do giá dầu đã quay đầu giảm lại.

Tuy nhiên mốc 860 vẫn khá “khó nhằn” khi nhanh chóng sau đó, chỉ số lại đảo chiều giảm nhẹ và diễn biến dập dình quanh con số này.

Cổ phiếu lớn ngành ngân hàng cũng chủ yếu chìm trong sắc đỏ. MBB giảm nhẹ và đang dẫn đầu thanh khoản trên HOSE vơi hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Nhóm chứng khoán có chút khởi sắc tại SSI, HCM, CTS, SHS.

Trong số những cổ phiếu có thanh khoản cao, hầu hết cũng đều đang chịu áp lực giảm giá. HQC tăng nhe, IDI giảm trong khi ASM tăng, HTT giảm sàn. EVE tăng trần với thông tin mua 3 triệu cổ phiếu quỹ và PME – cổ phiếu của Pymepharco tăng trần phiên thứ 2.

VHC tăng mạnh 4,3% với thông tin mới nhất về số liệu xuất khẩu. Theo đó, doanh thu xuất khẩu tháng 10 của Vĩnh Hoàn đạt mức cao kỷ lục là 31,7 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 29% là từ ASP và tăng 17% so với khối lượng tăng. Nhìn chung, doanh số xuất khẩu 10 tháng đạt 247,1 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, tăng lần lượt là ASP và khối lượng tăng 2% và 6%.

MWG và PNJ cũng tiếp tục tăng giá.