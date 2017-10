VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: Quý 3 lãi 46 tỷ đồng cao nhất kể từ khi hoạt động

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (mã CK: VTV) đã công bố BCTC quý 3/2017 với con số lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ lần đầu vượt mốc 1000 tỷ đồng đạt gần 1.007 tỷ đồng tăng 3% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 6% nên lợi nhuận gộp đạt gần 79 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh đạt 6,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ có 122 triệu động do công ty được nhận chiết khấu thanh toán, chi phí bán hàng giảm 12,6%, đáng chú ý hoạt động khác mang về khoản lãi lên tới 51,56 tỷ đồng do công ty nhượng bán tàu biển Comatce Sun nên kết quả VTV lãi ròng 46,3 tỷ đồng tăng cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ. Trước đó vào quý 1/2017, VTV cũng đã báo lãi hơn 45 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ nhờ bán tài sản là tàu biển Comatce Star. Chủ trương bán 2 tàu Comatce Star và Comatce Sun do hoạt động không hiệu quả đã được cổ đông thông qua từ năm 2016.

Với cả 3 quý kinh doanh tốt nên lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 VTV đạt 2.982,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 23,5%, LNST đạt 114,76 tỷ đồng tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 3.678 đồng.

Được biết năm 2017, VTV đặt mục tiêu doanh thu 4.334,7 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ và 157,16 tỷ đồng LNTT cao gấp hơn 2 lần thực hiện 2016, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 mặc dù mới chỉ hoàn thành được 69% kế hoạch doanh thu nhưng VTV đã hoàn thành 91,3% kế hoạch lợi nhuận.