Viconship (VSC): Giá nhiên liệu tăng cao, lãi ròng quý 2 giảm gần 1 nửa cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần gần 474 tỷ đồng, tăng 10%. Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp trong kỳ tăng mạnh 29%, đạt hơn 369 tỷ đồng nên sau khi trừ đi giá vốn, lãi gộp của Viconship ghi nhận hơn 104 tỷ đồng, giảm gần 28% so quý 2/2018.

Về hoạt động tài chính, Viconship ghi nhận hơn 2,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 54% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí lãi vay giảm 45%, chiếm hơn 4,9 tỷ đồng. Trong quý Công ty còn ghi nhận thêm khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết 4,6 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty báo lãi ròng công ty mẹ hơn 43 tỷ đồng, giảm 1 nửa so với cùng kỳ.

Giải trình cho nguyên nhân giảm sút, Viconship cho biết trong quý 2/2019, lượng tàu vào Greenport giảm do các tàu cỡ lớn phải đưa sang cảng khác khai thác nên phát sinh nhiều chi phó bốc xếp, vận chuyển. Lượng hàng vào cảng Vipgreenport tăng hơn so với quý 2/2018, lượng hàng phế liệu tồn ứ tại cảng tăng cao dẫn tới các chi phí khai thác tăng cao. Ngoài ra, giá nhiên liệu và giá điện kỳ này cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần Công ty tăng 13%, ghi nhận hơn 897 tỷ đồng, lãi ròng cổ đông công ty mẹ thu về 83,5 tỷ đồng, giảm 45% so với lũy kế đầu năm 2018.

Năm 2019, Viconship đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng và 306 tỷ đồng LNTT. Kết thúc nửa đầu năm, VSC hoàn thành được 60% mục tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu LNTT mà ĐHCĐ đã đặt ra trước đó.

Vừa qua HĐQT của Viconship cũng vừa thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 tỷ lệ 8% và thời gian thực hiện dự kiến quý 3/2019.

So với mức giá 39.290 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 2 vừa qua, hiện nay cổ phiếu VSC đang giao dịch quanh mức 30.300 đồng/cổ phiếu, giảm 23% trong vòng 5 tháng.