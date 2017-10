Vicostone (VCS): 9 tháng lãi 845 tỷ đồng, tăng trưởng 81% so với cùng kỳ

CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2017 với doanh thu đạt trên ngàn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó giá vốn tăng chậm hơn, chỉ gần 32% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 335,5 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân doanh thu tăng mạnh, phía công ty cho biết từ đầu năm công ty đã đẩy mạnh công tác bán hàng, đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động… Ngoài ra, trong quý tỷ lệ doanh thu thành phẩm/doanh thu án hàng và cung cấp dịch vụ cao hơn so với cùng kỳ nên lợi nhuận đạt mức tăng trưởng cao.

Trong quý 3, cong ty ghi nhận gần 7,6 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, đồng thời nhận lãi tiền gửi gần 4,5 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, dẫn đến tổng doanh thu tài chính trong kỳ đạt trên 12 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Trong khi đó, tính đến cuối quý 3, tổng nợ phải trả giảm 250 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 1.455 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn vẫn xấp xỉ bằng đầu kỳ, khoảng 1.076 tỷ đồng; tuy nhiên dư nợ vay tài chính dài hạn đã giảm 176 tỷ đồng – không còn dư vay nợ dài hạn. Do vậy, khoản chi phí tài chính trong kỳ giảm được hơn 2 tỷ đồng, xuống còn hơn 11,1 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Vicostone báo lãi trước thuế 298,3 tỷ đồng, gấp 8,6 lần lợi nhuận đạt được quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Vicostone đạt 3.242 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 821,5 tỷ đồng, hoàn thành 82% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Đáng chú ý, công ty đã rà soát và xác định lại thuế suất thuế TNDN áp dụng cho thu nhập phát sinh từ dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex” (Nhà máy số 2), dẫn đến chi phí thuế TNDN hiện hành 9 tháng đầu năm ghi âm 23,2 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2017 đạt 844,7 tỷ đồng, tăng trưởng 81% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016.

xem thêm BCTC quý 3/2017