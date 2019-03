[VIDEO] - Giành đường đánh nhau náo loạn trung tâm TP HCM

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 12-3, tại giao lộ giao Nguyễn Công Trứ - Calmette, quận 1, TP HCM xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và taxi.



Lý do va chạm là do 2 bên giành đường. Ngay sau đó, 2 tài xế xảy ra to tiếng. Tiếp đến, tài xế xe tải đã xô mạnh tài xế taxi và lao vào đánh. Đôi bên xô xát nhau khoảng 5 phút và sau đó được người dân xung quanh can ngăn.

Hay tin, lực lượng hình sự quận 1 và Công an phường Nguyễn Thái Bình đã nhanh chóng đến hiện trường. Vụ ẩu đả khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Sau đây là chùm ảnh và clip do bạn độc gửi độc quyền cho Báo Người Lao Động:

Video cảnh tài xế đánh nhau sau khi giành đường.





Sau khi va chạm, tài xế xe tải bước xuống và yêu cầu tài xế taxi rời vô lăng để nói chuyện

Đôi bên to tiếng và xảy ra xô xát

Sau hơn 5 phút đánh nhau, lực lượng hình sự nhanh chóng có mặt giải quyết vụ việc

Đến khi công an địa phương và CSGT có mặt tình hình ổn định trở lại.