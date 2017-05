Việt Nam chi hơn 11 tỷ USD nhập khẩu nông lâm thuỷ sản

Theo số liệu công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình xuất khẩu nông lâm thuỷ sản Việt Nam, tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13,7 tỷ USD - tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,1 tỷ USD - tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Hầu hết các mặt hàng đều có khối lượng và giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 2,3 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 1,6% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị. Xuất khẩu cà phê ước đạt 693.000 tấn và 1,57 tỷ USD, giảm 15,9% về khối lượng nhưng tăng 11% về giá trị.

Xuất khẩu cao su đạt 353.000 tấn và 708 triệu USD, giảm 1,5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng hai mặt hàng tiêu và sắn có giá trị xuất khẩu giảm. Theo đó, khối lượng tiêu xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 99.000 tấn và 586 triệu USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 18,7% về giá trị. Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,7 triệu tấn và 427 triệu USD, giảm 10,3% về khối lượng và giảm 14,6% về giá trị.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5 năm 2017 Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2,52 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 11,02 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 8,48 tỷ USD, tăng khoảng 32,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Kiều Linh

Vneconomy