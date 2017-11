Việt Nam đứng thứ 34/80 quốc gia về năng lực tiếng Anh, xếp hạng 7 châu Á

Mới đây, công ty chuyên về giáo dục nổi tiếng của Thụy Điển EF đã công bố bảng xếp hạng các quốc gia dựa theo năng lực tiếng Anh (EF EPI). Theo đó, Việt Nam xếp hạng 34/80 quốc gia khảo sát và xếp hạng 7 châu Á.

Bảng xếp hạng thế giới.

Theo bảng xếp hạng mới nhất năm nay, Hà Lan xếp thứ nhất trong danh sách các quốc gia có chỉ số năng lực tiếng Anh tốt trong số các quốc gia mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Kết quả trên được đưa ra dựa vào phân tích bài kiểm tra của hơn 1 triệu thí sinh EF Standard English Test (SET) vào năm 2016.

Điểm số của Hà Lan là 71,45 (trên thang điểm 100), theo sau là các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Singapore. Châu Âu là khu vực có chỉ số trung bình cao nhất, theo sau là khu vực châu Á.

Bảng xếp hạng của khu vực châu Á.

Chỉ tính riêng tại châu Á, Việt Nam xếp hạng 7 với điểm 53.43. Dẫn đầu khu vực châu Á là các quốc gia và thành phố như Singapore, Malaysia, Philippines, Ấn Độ. Đây là những quốc gia sử dụng tiếng Anh nhiều bên cạnh tiếng mẹ đẻ.

So với năm 2016, Việt Nam đã giảm 3 bậc khi xếp hạng 31/72 vào năm 2016. Tuy nhiên, con số trên đã thay đổi tích cực qua các năm khi hồi năm 2011, Việt Nam chỉ xếp thứ 39/44 quốc gia khảo sát. Trên quy mô vùng tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Bộ có chỉ số năng lực tiếng Anh cao hơn khu vực đồng bằng sông Hồng (54.6 so với 53.63). Nam giới có chỉ số năng lực tiếng Anh thấp hơn nữ giới tại Việt Nam (53.28 so với 53.53).