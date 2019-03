Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng lượng người siêu giàu

Trước hết, báo cáo cho biết tính đến cuối năm 2018, thế giới có hơn 22,4 triệu người siêu giàu (High Net Worth –HNW) – những người có tài sản từ 1 triệu USD trở lên, tăng 1,9% so với năm 2017. Những người này sở hữu khối lượng tài sản lên tới 61.275 tỷ USD và tăng 1,8% so với năm trước đó.

Người siêu giàu tập trung nhiều nhất ở khu vực Bắc Mỹ với con số hơn 9 triệu người, chiếm 41% toàn cầu. Châu Âu và châu Á bám đuổi sát nút nhau với khoảng 5,5 triệu người. Châu Âu là khu vực có tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất, trong khi khu vực châu Mỹ La Tinh đang chứng kiến sự sụt giảm.

Dự báo cho giai đoạn 2018-2023, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ có giới siêu giàu tăng trưởng mạnh nhất, 7,6% về số người và 7,5% về tổng tài sản.

Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng người siêu giàu. Bị cản trở bởi sự sụt giảm của thị trường vốn và tăng trưởng GDP thấp hơn mặt bằng chung, Hoa Kỳ đứng thứ tư về tăng trưởng dân số HNW và tăng trưởng tài sản trong top 10. Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ hai và thứ ba, tuy nhiên tương lai của Trung Quốc là khó đoán, vì vướng chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.

Sau đó là Đức, Anh, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Úc và Ý, là top 10 quốc gia có lượng người giàu lớn nhất. Là cường quốc kinh tế châu Âu, Đức có dân số HNW cao thứ tư, và nền kinh tế của họ dường như không bị ảnh hưởng bởi các cú sốc chính trị, ví dụ như việc Thủ tướng Merkel từ chức vào cuối năm 2020.

Top 10 chiếm 75,2% dân số HNW toàn cầu và 73,8% tổng tài sản của HNW trong năm 2018 - cao hơn một năm so với một năm trước đó. Nếu tính tuyệt đối, top 10 đã tăng thêm hơn 387.000 cá nhân HNW (tăng 2,4%) so với năm 2017, với giá trị ròng tài sản tăng thêm 1 triệu đô la mỗi năm (tăng 2,4%).

Về top 10 tốc độ tăng trưởng HNW, Việt Nam xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp với 10,1%, trên Philipines 5 bậc – 9,4%.

Trung Quốc dù đã là nền kinh tế đứng thứ 2 về lượng người cũng như tài sản siêu giàu, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn rất cao, lên đến 9,8%, cao hơn nhiều so với các quốc gia còn lại trong top 10 quốc gia HNW.

Hồi 2017, Hồng Kông đã vượt qua New York trở thành khu vực đô thị với dân số UHNW (Ultra- High Net Worth) lớn nhất với tốc độ tăng lên tới 31% về số lượng người cực kỳ giàu có. Tuy nhiên, năm 2018, thị trường chứng khoán ở Hồng Kông đã phản ứng tiêu cực với rủi ro có thể xảy ra từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Do đó, dân số HNW tại Hồng Kông đã giảm hơn 11% trong năm 2018, đưa New York lên dẫn đầu, dù bản thân thành phố này cũng sụt giảm nhẹ 0,6%.

Ngoài New York, Mỹ còn chiếm thêm 5 vị trí trong top 10 với Los Angeles, Chicago, San Francisco, thủ đô Washington DC và Dallas.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã vượt qua Los Angeles để trở thành thành phố có dân số HNW cao thứ hai, nhưng ghi nhận mức giảm mạnh hơn (3,3%) trong dân số HNW. Ngoài tầm quan trọng như là một trung tâm tài chính lớn – thậm chí là lớn nhất châu Á – Tokyo sẽ thu về một khoản lớn để chi tiêu và đầu tư trong thời gian sắp tới khi đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2020.