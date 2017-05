"Việt Nam, một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa"

Ông Pascal Lamy đến Việt Nam (từ 15 đến 16/5) tham dự Đại hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương và các cuộc họp nhiều bên của APEC. Nhân dịp này, ông Pascal Lamy đã có buổi nói chuyện với công chúng về các vấn đề nóng của toàn cầu hóa hiện nay.

Tại buổi tọa đàm, ông Pascal Lamy đã dành nhiều thời gian để trò chuyện xung quanh cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề "Thế giới đi về đâu? Thị trường hay sức mạnh?". Cuốn sách đề cập đến những vấn đề nóng của quá trình toàn cầu hóa , tương lai của Liên minh châu Âu, ASEAN và các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong thế giới đầy biến động hiện nay.

"Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa và là một ví dụ rất thành công về tiến trình hội nhập kể từ sau dấu mốc gia nhập WTO cách đây 10 năm. Việt Nam đã biết tận dụng lợi thế so sánh về nguồn nhân lực và hưởng lợi từ những lợi thế so sánh ấy trong những lĩnh vực mà nhân lực đóng vai trò quan trọng, bao gồm sản phẩm điện tử, dệt may...", ông Pascal Lamy nói.

Cũng theo ông Pascal Lamy, những vấn đề về năng lượng, di dân, môi trường an ninh mạng sẽ có ảnh hưởng ngày càng quan trọng đến quá trình hội nhập quốc tế của các nước. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam sẽ cần phải phát huy hơn nữa lợi thế của mình, đó là trí tuệ và chất xám chứ không phải là lao động giá rẻ như trước đây.

Theo PV

VTV4