Việt Nam phải mua iPhone X đắt, thế giới liệu có được mua đúng giá?

Nếu ở Mỹ, một người chỉ cần bỏ ra 999 USD để sở hữu chiếc iPhone X phiên bản 64 GB. Đây cũng chính là giá mà Apple đưa ra trong buổi lễ ra mắt chiếc điện thoại đình đám. Tuy nhiên, ở từng quốc gia khác nhau, người dùng sẽ phải bỏ số tiền khác nhau để sở hữu mẫu điện thoại này. Nó bắt nguồn từ các khoản thuế nhập khẩu cũng như giá trị tiền tệ so với đồng USD.

Ở một số nước, chẳng hạn như Canada và Nhật Bản, iPhone X sẽ có giá đắt hơn 100 USD so với ở Mỹ. Ở một số nước khác, chẳng hạn như Italy và Ireland, iPhone X phiên bản thấp nhất có giá đắt hơn tới 400 USD so với tại Mỹ. Gene Munster, chuyên gia phân tích về Apple của Loup Ventures, cho rằng, giá iPhone thế giới sẽ dao động từ 50 đến 300 USD đắt hơn so với tại Mỹ.

Tuy nhiên, bản thân Munster cũng nhận định giá cao hơn sẽ không ảnh hưởng tới doanh số bán iPhone trên khắp thế giới. Những khác biệt, về cả diện mạo và tính năng, được coi là điểm nhấn mà các tín đồ Táo khuyết không thể bỏ qua mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời.

Lý giải cho sự không tương đồng về giá, Frank Gillett, chuyên gia phân tích tại Forrester Research, nhấn mạnh, giá tại các nước phụ thuộc vào giá trị tiền tệ, thuế và quan trọng nhất là thu nhập bình quân đầu người ở quốc gia đó.

Dưới đây là giá bán iPhone X ở các nước được đổi ra USD thông qua công cụ tính toán của Google.

Australia: 1.266 USD

Canada: 1.082 USD

Trung Quốc: 1.285 USD

Pháp: 1.387 USD

Đức: 1.375 USD

Ấn Độ: 1.391 USD

Ireland: 1.410 USD

Italy: 1.423 USD

Nhật Bản: 1.024 USD

Mexico: 1.325 USD

New Zealand: 1.311 USD

Nga: 1.387 USD

Singapore: 1.224 USD

Vương quốc Anh: 1.327 USD