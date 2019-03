Việt Nam sẽ rà soát lại quy mô GDP

Theo ghi nhận trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định, diễn biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.



Cụ thể, chỉ số CPI tháng 2/2019 tăng 0,8% so với tháng trước. Lạm phát cơ bản tháng 2/2019 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với quy luật tháng Tết hằng năm.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng cao ở mức 9,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,5%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 5,9% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,9%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) tăng 4,3%. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018…

Dù vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Đơn cử vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn Trung ương giảm 35,5%. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 tăng 10,1%).

Nhiều sản phẩn xuất khẩu chủ lực giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như điện thoại và linh kiện giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; rau quả giảm 14,4%; cà phê giảm 26,9%; hạt điều giảm 21%; gạo giảm 17,5%; hạt tiêu giảm 20,6%.

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết như năng suất lao động và năng lực cạnh tranh còn thấp; sức chống chịu của nền kinh tế chưa cao; cạnh tranh thương mại Trung - Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới.

Do đó, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để kịp thời có những phản ứng chính sách phù hợp.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng đã yêu cầu cần tiếp tục ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo thêm dư địa cho điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, Thủ tư ớng nêu rõ, phải biến nguy cơ thành thời cơ, chuẩn bị đón dòng đầu tư mới trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Ngay từ tháng 3, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các công cụ chính sách để ứng phó kịp thời với những diễn biến bất lợi từ bên ngoài, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động khó lường của kinh tế, thương mại quốc tế.

Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, rà soát lại quy mô GDP, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, có tổ chức quốc tế uy tín kiểm định và sớm công bố kết quả. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành liên quan tính toán, rà soát, đề xuất các chính sách phù hợp, nhất là về tiền tệ, tín dụng, tài khóa, đầu tư, thương mại...