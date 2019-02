VietBank bất ngờ hủy chào bán 6,6 triệu cổ phiếu cho đại gia 9x

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo hủy việc chào bán gần 6,6 triệu cổ phần chưa phân phối hết theo Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐQT ngày 10/12/2018 theo nguyện vọng của ông Nguyễn Phan Hoài Hiệp.

Đồng thời, không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phần gần 6,6 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2018.

Trước đó, ngân hàng này cho biết, gần 6,6 triệu cổ phiếu bị từ chối mua sau đợt phát hành 90,97 triệu cổ phần của Vietbank sẽ được phân phối cho ông Nguyễn Phan Hoài Hiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Được biết, ông Nguyễn Phan Hoài Hiệp, sinh năm 1994, là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Đầu Tư THT Phú Trì; Công ty TNHH Đầu tư 29A Phú Trì; Công ty TNHH Đầu tư NDC Phú Trì và Công ty CP Đầu tư Phú Trì. Các doanh nghiệp này đều có địa chỉ nằm tại 02 Thi Sách - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP HCM.



VietBank được biết đến là một trong những ngân hàng thuộc nhóm nhỏ, kín tiếng của hệ thống và vợ chồng Bầu Kiên là một trong những cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, đến nay Bầu Kiên đã thoái sạch vốn khỏi ngân hàng, vợ ông Kiên là bà Đặng Ngọc Lan cũng đã thôi nhiệm thành viên HĐQT ngân hàng.



Năm 2018, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ, tăng 52% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã vượt gần 34% so với kế hoạch "phấn đấu". Tại thời điểm ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 51.719 tỷ đồng, tăng 24,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,6% đạt 35.187 tỷ đồng, huy động tiền gửi đạt 39.861 tỷ đồng, tăng 27,3%.