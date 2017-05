Vietcombank ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng Visa Corporate

Đây là sản phẩm thẻ đạt tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ đem đến một công cụ thanh toán ưu việt và nhiều tiện ích, đồng thời cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn cho cán bộ, nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng Thẻ.

Khi sử dụng Thẻ, các giao dịch chi tiêu của tổ chức, doanh nghiệp được chuẩn hóa, từ đó giúp đơn giản hóa quy trình và thủ tục thanh toán chi phí. Đồng thời hệ thống báo cáo tổng hợp và phân tích đi kèm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động. Cùng với đó là sự hỗ trợ về tài chính từ phía Vietcombank với thời gian ân hạn miễn lãi tối đa lên tới 57 ngày.

Bên cạnh các tiện ích dành cho doanh nghiệp, tổ chức, thẻ tín dụng công ty Vietcombank Visa còn đem đến sự an tâm cho cán bộ khi đi công tác tại nước ngoài nhờ gói dịch vụ bảo hiểm du lịch toàn cầu được tặng kèm có giá trị lên tới 10,5 tỷ VNĐ cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp và dịch vụ hỗ trợ thông tin 24/7.

Ngoài ra, các cán bộ sử dụng sản phẩm thẻ Vietcombank Visa Corporate còn được tận hưởng các ưu đãi theo chương trình “Joy of Life” của Vietcombank cũng như các quyền lợi tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ của Visa trên toàn thế giới.

Khi lựa chọn sử dụng thẻ Vietcombank Visa Corporate, doanh nghiệp và Chủ thẻ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất từ Vietcombank - một trong các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và Visa – một trong các tổ chức thẻ quốc tế uy tín nhất trên thế giới.

Vietcombank hiện có trên 2.500 máy ATM và hơn 81.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc, hơn 1.726 ngân hàng đại lý tại 158 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

Được thành lập từ năm 1963 và trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước với hơn 500 Chi nhánh/Phòng giao dịch/Công ty thành viên/Văn phòng đại diện; có quan hệ ngân hàng đại lý với 1.726 ngân hàng tại 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Là một ngân hàng đa năng với thế mạnh cả về bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ngân hàng đầu tư, luôn đi đầu trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng và ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi mặt hoạt động, Vietcombank luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ ngân hàng - tài chính truyền thống và hiện đại với chất lượng tốt nhất.

Vietcombank hiện là ngân hàng có hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại thị trường Việt Nam, được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đánh giá là ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất so với các ngân hàng tại thị trường nội địa; liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” cũng như luôn dẫn đầu thị trường nội địa trên các bảng xếp hạng quan trọng như: “Top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế giới”; “Top 500 ngân hàng mạnh nhất Châu Á”; “Top 300 công ty năng động nhất Châu Á”; “Top 100 công ty đáng quan tâm nhất khu vực Asean”; “Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam”. Riêng về lĩnh vực Thẻ, Vietcombank cũng được trao tặng nhiều giải thưởng quan trọng như: “Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất” (do IDG & VNBA bình chọn); Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt nam (do Tạp chí The Asian Banker trao tặng)…

Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, chinh phục các đỉnh cao, Vietcombank đặt mục tiêu phát triển trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng luôn đề cao trách nhiệm với xã hội thông qua mục tiêu xuyên suốt được xác định là trở thành một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng.

Visa là tổ chức thẻ quốc tế kết nối người tiêu dùng, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hình thức thanh toán điện tử nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, Visa cũng là thương hiệu thẻ luôn dẫn đầu thi trường Việt Nam về số lượng thẻ phát hành cũng như doanh số sử dụng thẻ.

