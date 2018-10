VietinBank muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Saigonbank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) vừa có thông báo về việc thoái vốn khỏi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank).



Cụ thể, ngày 3/10, HĐQT VietinBank đã nhất trí thông qua chủ trương thoái toàn bộ 15.121.635 cổ phần, tương ứng với 4,91% vốn điều lệ Saigonbank đồng thời thông qua Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng và thực hiện bán đấu giá cổ phần Saigonbank giữa Vietinbank và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBankSc. Giá chào bán và thời điểm đấu giá hiện chưa được công bố.

Trước đó, năm 2016, VietinBank đã bán gần 17 triệu cổ phần tương đương 5,48% vốn cổ phần Saigonbank với mức giá khởi điểm là 10.800 đồng/cổ phiếu; giảm sở hữu tại Saigonbank xuống 4,91% như hiện nay.

Cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của Saigonbank là 20.725 tỷ đồng, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 7,63% so với cùng kỳ trong đó tiền gửi khách hàng là hơn 14.223 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 13.852 tỷ, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên so với đầu năm thì cả huy động vốn lẫn tăng trưởng tín dụng đều giảm, trong đó tín dụng âm 1,79%.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng còn gần 112 tỷ đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn hoàn thành xấp xỉ 75% so với kế hoạch năm. Đáng chú ý, nợ xấu của ngân hàng trong 6 tháng qua chiếm 6,48% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng với con số tuyệt đối là 897 tỷ đồng.