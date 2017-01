VietinBank: Năm 2016 tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, lương bình quân nhân viên 21,2 triệu đồng/tháng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2016. Trong khi có nhiều điểm sáng trong kết quả kinh doanh thì chất lượng tín dụng lại gây chú ý khi nợ xấu tăng thêm cả về con số tuyệt đối lẫn tương đối.

Riêng trong quý IV, lợi nhuận sau thuế của VietinBank tăng 30%. Nguyên nhân chính là nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank đã giảm mạnh trong quý này với phần trích lập chỉ gần 45 tỷ đồng.

Cùng đó, các khoản thu nhập cũng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng gần 21% lên 5.202 tỷ đồng. Mảng dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng giúp ngân hàng này thu về 488 tỷ đồng và 210 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Chỉ riêng hoạt động khác giảm thu, do cùng kỳ năm 2015 VietinBank ghi nhận thu nhập cao đột biến (984 tỷ đồng).

Tuy vậy, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh với gần 4.200 tỷ đồng được chi ra trong quý, tăng 25% cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, thu nhập lãi của VietinBank tăng 19% lên 22.405 tỷ đồng. Mảng kinh doanh dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, thu nhập góp vốn đều tăng mạnh. Chi phí hoạt động cả năm 2016 tăng hơn 20% lên 12.900 tỷ đồng. Trong đó, gần một nửa là khoản chi vào lương và phụ cấp cho CBCNV, tăng 23,6% cùng kỳ. Với gần 23 nghìn cán bộ đang làm việc, lương bình quân của nhân viên nhà băng này là 21,2 triệu đồng mỗi tháng.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 948,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015. Theo báo cáo của VietinBank, tổng nguồn vốn huy động đạt 862 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tăng 32,7% so với đầu năm, xấp xỉ 654,4 nghìn tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 720 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 23% lên 661,9 tỷ đồng.

Nợ xấu cho vay khách hàng tăng thêm cả về con số tuyệt đối lẫn tương đối. Tổng nợ xấu đến cuối quý IV xấp xỉ 6.742 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng, tương đương tăng 36% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ đạt 1,01%. Trong đó, nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất, thêm 1.042 tỷ đồng, từ 2.795 tỷ đồng lên 3.819 tỷ đồng. Hai quý đầu năm, nợ nhóm 5 tăng thấp. Tuy nhiên, ngân hàng này đã tăng thêm khoảng 500 tỷ và 300 tỷ đồng nợ xấu trong quý III và quý IV.

Tổng dự phòng RRTD chung và cụ thể đến cuối năm 2016 đã tăng thêm 2.300 tỷ đồng, từ 4.550 tỷ đồng lên 6.862 tỷ đồng do dự phòng RRTD sử dụng trong năm thấp (671 tỷ đồng).

Theo Thanh Thủy

NDH