VietinBank và BIDV cùng tổ chức đại hội cổ đông 2018 vào ngày 21/4

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) vừa công bố thông tin liên quan đến đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, ngân hàng sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 21/4/2018. Ngày chốt danh sách cổ đông là 26/3.

Cùng lúc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) cũng công bố thời gian tổ chức đại hội cổ đông là ngày 21/4/2018. Ngày chốt danh sách của BIDV là 21/3.

Nội dung của đại hội ở cả hai ngân hàng là thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng VietinBank đạt 1,095 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 19% đạt 782.385 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng chậm hơn so với tín dụng khi chỉ tăng 15%, đạt 752.370 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016.

Trong khi đó BIDV ghi nhận tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 19,4% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 19% lên 854.948 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng chậm hơn với 18,4% so với đầu năm, đạt 859.785 tỷ đồng. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 8.800 tỷ đồng - cao nhất từ trước tới nay.