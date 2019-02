Vietjet có khả năng tăng trưởng doanh thu vận tải hàng không hơn 40% năm 2019

Theo thông tin tại cuộc gặp mặt nhà đầu tư ngày 19/2, kết thúc năm 2018 với mức tăng trưởng doanh thu vận tải hàng không tới gần 50%, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) được dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu vận tải hàng không hơn 40%, doanh thu phụ tăng 50%, nâng tỷ lệ doanh thu phụ trợ trên tổng doanh thu vận tải hàng không lên 27% năm 2019. Tổng lượng khách vận chuyển trong năm nay được dự báo tăng 24% lên 29 triệu lượt.



Năm 2019 cũng được dự báo là một năm tiếp tục mở rộng mạng bay, vươn tới những điểm đến mới. Đặc biệt là các đường bay quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng ga 44% góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ, giảm chi phí nhiên liệu nhờ tận dụng giá nhiên liệu rẻ hơn tại nước ngoài.

Hãng hàng không thế hệ mới cũng cho biết sẽ xem xét các cơ hội đầu tư vào hạ tầng hàng không, tham gia đầu tư xây mới, nâng cấp các cảng hàng không, nhà ga, các cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hàng không… nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển bằng hàng không của hành khách cũng như mang lại hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp.

Những dự báo khả quan cho năm 2019 được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh ấn tượng mà hãng này đạt được trong năm 2018 trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, bất chấp sự biến động của giá dầu.



Báo cáo kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính của Vietjet cho biết, tổng doanh thu năm 2018 của công ty đạt 52.388 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 103% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.829 tỷ đồng. Đáng lưu ý, hoạt động kinh doanh chính là vận tải hàng không mang về doanh thu 33.815 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 49% so với năm 2017, đạt 112% kế hoạch. Doanh thu phụ trợ tăng 22% so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ doanh thu phụ trợ trên tổng doanh thu vận tải hàng không lên 26%.

Số dư tiền mặt của công ty tính tới 31/12/2018 đạt 7.165 tỷ đồng. Hệ số nợ vay dài hạn trên vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp là 0,04 lần. Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 42,6%. Tỷ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) ở mức hấp dẫn 11,2.

Năm 2018, Vietjet thực hiện 118.923 chuyến bay thương mại, vận chuyển 23,1 triệu lượt khách, tăng 39,5% so với năm 2017. Tính đến cuối năm ngoái, Vietjet khai thác 105 đường bay, bao gồm 39 đường bay trong nước và 66 đường bay quốc tế. Chỉ trong năm 2018, Vietjet đã mở thêm 10 đường bay quốc tế mới, tiếp tục mở rộng mạng bay tới khắp các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế tới Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc…

Hệ số sử dụng ghế của Vietjet đạt trên 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64% trong năm 2018. Tỷ lệ đúng giờ (OTP) đạt 84,2%.

Năm 2018, Vietjet bắt đầu nhận và khai thác tàu bay thế hệ mới A321neo có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 16%, góp phần giúp Vietjet tiết giảm chi phí vận hành trong những năm tới. Đội tàu bay của Vietjet tính tới 31/12/2018 bao gồm 64 tàu bay hiện đại với tuổi trung bình trẻ nhất, chỉ 2,82 năm.

Việc khai trương hoạt động của Học viện Hàng không Vietjet trong quý IV/2018 cũng là dấu mốc phát triển quan trọng của hãng. Học viện Hàng không Vietjet được trang bị tổ hợp buồng lái mô phỏng (SIM) hợp tác với Airbus, được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) đánh giá và phê chuẩn đạt tiêu chuẩn châu Âu – bộ tiêu chuẩn hàng không hàng đầu thế giới. Cơ sở đào tạo, huấn luyện quy mô lớn, hiện đại đạt tầm cỡ khu vực, quốc tế giúp Vietjet hiện đại hóa hoạt động huấn luyện, đào tạo, duy trì, chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao, bền vững.