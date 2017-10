Vietnam Airlines đang có kế hoạch tìm thêm đối tác chiến lược mới bên cạnh ANA Holdings

Sáng nay, 6/10, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines; Mã CK HVN) đã chính thức đưa vào khai thác Thiết bị mô phỏng buồng lái cho dòng máy bay A320/321 (SIM 320/321) thứ 2 tại Trung tâm Huấn luyện của hãng.

Ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc HVN cho rằng, việc đưa vào hoạt động sẽ giúp nội địa hóa toàn bộ công tác huyện luyện chuyển loại phi công cho dòng máy bay Airbus A321 - một trong các dòng máy bay thương mại chủ lực của Công ty. Theo đó, giúp hãng tiết kiệm được chi phí thuê thiết bị huấn luyện tại nước ngoài và chủ động hơn trong công tác đào tạo phi công.

“Để tăng trưởng doanh thu thì cần phải tăng chuyến bay và phải tăng phi công. HVN thông qua Trung tâm Huấn luyện của mình đang tập trung đào tạo đội ngũ phi công chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn", ông Thành nói thêm.

Được biết, đây là một trong 3 hệ thống được HVN tiếp nhận từ nhà sản xuất thiết bị buồng lái Canada CAE Inc. Theo kế hoạch, 2 thiết bị SIM tiếp theo gồm 01 SIM Boeing 787 đang đi vào giai đoạn cuối lắp đặt và dự kiến đưa vào khai thác vào tháng 12/2017 và và SIM A350 dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2018.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh bên lề sự kiện, Đại diện Vietnam Airlines (HVN) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 65.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.310 tỷ đồng, vượt hơn 40% so với kế hoạch cả năm 2017. Riêng trong quý III/2017, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng trong quý III chủ yếu đến từ hoạt động khai thác tăng, đồng thời, giá nhiêu liệu và tỷ giá cũng diễn biến có lợi cho Công ty. Ngoài ra, một trong những điểm khiến tình hình kinh doanh tốt hơn đó chính là hoạt động đi sâu vào cải thiện dịch vụ. Trong đó, chủ yếu là chỉ số đúng giờ được cải thiện đáng kể, chỉ số các chuyến bay đi trong 9 tháng đạt mức 90,8%, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc đưa dòng máy bay mới là Boeing 787 và A350 đi vào khai thác cũng giúp hiệu quả tăng lên.

Theo kế hoạch, trong quý IV/ 2017, Vietnam Airlines sẽ tổ chức triển khai phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; dự kiến hoàn thành Kế hoạch phát triển đội bay giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên quan đến cổ đông chiến lược, bên cạnh đối tác chiến lược hiện nay là Tập đoàn ANA Holdings Inc của Nhật Bản, HVN đang có kế hoạch tìm thêm đối tác chiến lược để bán vốn hoặc bán quyền mua trong đợt phát hành thêm. Mục tiêu là giảm tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nhà nước xuống còn 51% cuối năm 2019 theo quy định.

Ngoài ra, đại diện Vietnam Airlines cho biết có thể chuyển sàn trong năm 2018. Dù chưa quyết định cụ thể sẽ chuyển lên sàn nào nhưng rất có thể HVN sẽ lên sàn HOSE.