Viettel Global đặt mục tiêu thoát lỗ, dự kiến đầu tư vào Indonesia và Nigeria

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) – đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư ra nước ngoài – vừa công bố các thông tin về tình hình hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch 2017.

Năm vừa qua là năm khá khó khăn của Viettel Global. Tổng doanh thu cộng ngang toàn hệ thống đạt hơn 1,04 tỷ USD (hơn 23.000 tỷ đồng) chỉ bằng 70% kế hoạch năm và giảm 21% so với năm 2015.

Theo kết quả hợp nhất, Viettel Global đạt 15.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với năm trước. Do giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng tăng mạnh và đặc biệt là do lỗ chênh lệch tỷ giá khiến cho Viettel Global phải ghi nhận khoản lỗ trước thuế 3.115 tỷ đồng (-139 triệu USD). Năm 2015, dù cũng bị tác động lớn từ tỷ giá nhưng Viettel Global vẫn có lãi gần 1.300 tỷ.

Lỗ sau thuế là gần 3.500 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ Viettel Global là 2.600 tỷ đồng.

Viettel Global cho biết nguyên nhân doanh thu giảm và lỗ là do một số thị trường châu Phi bị ảnh hưởng của biến động tỷ giá khi quy đổi doanh thu từ đồng nội tệ sang USD như Mozambique biến động 58%, Burundi chênh lệch tỷ giá tăng 28%.

Tuy nhiên, tính theo đồng nội tệ của các nước thì doanh thu tại thị trường châu Phi vẫn tăng, như Tanzania tăng 1.343%, Cameroon tăng 43%, Burundi tăng 42%, Mozambique tăng 7%. Ngoài ra, lý do khiến doanh thu Viettel Global sụt giảm còn do một số thị trường gặp thiên tai như bão, lũ lụt.

Viettel Global cho biết các thị trường công ty đã đầu tư đang phải đối mặt với nhiều đối thủ lớn như Orange, MTN, Movistar, Claro, Digicel, Axiata… Đây là các nhà mạng có thương hiệu và đã khai thác nhiều năm, tiềm lực kinh tế mạnh.

Ngoài ra, xu thế sử dụng các dịch vụ OTT như Viber, WhatsApp, Facebook... đã khiến cho doanh thu các dịch vụ truyền thống như điện thoại, nhắn tin ngày càng giảm.

Năm 2017, Viettel Global đặt kế hoạch doanh thu cộng ngang là 1,34 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2016. Công ty cũng đặt mục tiêu có lợi nhuận dương với kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 5 triệu USD.

Viettel Global đánh giá, việc mất giá của đồng nội tệ các nước mà công ty đầu tư so với đồng USD có đã có xu hướng tốt lên nhưng vẫn có thể ảnh hưởng trở lại. Những biến động chính trị, thiên tai, kinh tế cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh; đi kèm đó là những rào cản do khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, pháp luật…

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Viettel Global đã trình Đại hội thông qua chủ trương đầu tư vào 2 thị trường rất đông dân là Indonesia (dân số 264 triệu người) và Nigeria (dân số 188 triệu người).

Theo Viettel Global, mật độ thuê bao 3G, 4G của Indonesia mới chỉ chiếm 58% dân số, còn thấp so với các nước tương đương trong khu vực (Philippines 60%, Thái Lan 126%), vì thế tiềm năng khai thác viễn thông tại đất nước này còn lớn.

Nigeria là nước có GDP đầu người cao hơn Việt Nam, là một thị trường có khả năng tiêu dùng, có thu nhập, trình độ dân trí cao, người dân có nhiều giao dịch nên có nhu cầu sử dụng lớn. Trong khi đó mạng lưới viễn thông tại đây lại chưa phát triển, thuê bao 3G vẫn đang chiếm tỷ lệ rất nhỏ, là cơ hội để Viettel phát huy ưu thế về hạ tầng mạng lưới viễn thông của mình.

Hiện Viettel Global đang hoạt động tại 9 nước gồm Campuchia, Lào, Đông Timor, Haiti, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania, Myanmar cùng với thị trường Peru do Tập đoàn Viettel trực tiếp đầu tư. Tổng số thuê bao lũy kế đến cuối năm 2016 đạt 36 triệu thuê bao.

Mạng Mytel tại Myanmar mới được cấp giấy phép trong năm 2016 và đang trong quá trình triển khai mạng lưới.

Kiến Khang

Theo Trí thức trẻ