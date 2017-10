Viglacera Hạ Long (VHL): 9 tháng lãi 130 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 78% chỉ tiêu cả năm

CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Tính riêng quý 3/2017, doanh thu thuần đạt 502,85 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 11%, nên lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 92,63 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 3 năm ngoái.

Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay trong kỳ tăng 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính đến 30/9/2017, tổng cộng tài sản đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với đầu kỳ; tổng nợ phải trả lên đến 795 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng gần 100 tỷ đồng, lên 176 tỷ đồng, và vay nợ dài hạn tăng 10 tỷ đồng, lên 216 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, chưa đến 100 triệu đồng.

Doanh thu tăng 12%, chi phí giá vốn giảm, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận trước thuế cả quý đạt 45,4 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thu về 36,32 tỷ đồng tăng trưởng 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần Viglacera Hạ Long đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016, và đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu cả năm.

Lợi nhuận trước thuế thu về gần 129,8 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 104,3 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận khoản góp vốn mới 40 tỷ đồng vào Viglacera Đông Triều, và góp thêm 8 tỷ đồng vào Viglacera Hạ Long II, nâng tổng các khoản đầu tư tài chính đến cuối kỳ lên hơn 66 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm.