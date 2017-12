VinaCapital chính thức xác nhận bà Thái Vân Linh là Giám đốc Chiến lược và Hoạt động của Tập đoàn, đập tan nghi ngờ trên mạng xã hội

Mới đây, một Facebooker có tên tài khoản là T.N.T đã có một bài chia sẻ dài 'Tò mò một chút về Shark Thái Vân Linh' và nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Người này đưa ra bằng chứng rằng website của Quỹ VinaCapital hoàn toàn không đề cập đến bà Thái Vân Linh trong phần đội ngũ lãnh đạo hay nhắc đến bà trong các bài viết. Anh T.N.T khẳng định 'bà Thái Vân Linh không phải là nhà đầu tư đại diện cho VinaCapital'.

Chúng tôi đã liên hệ với VincaCapital về vấn đề này. Đại diện Tập đoàn VincaCapital xác nhận, chức danh của bà Thái Vân Linh là Director, Head of Strategy & Operations, tạm dịch: Giám đốc Tác nghiệp và Vận hành, hoặc Giám đốc Vận hành và Tác nghiệp, tập đoàn VinaCapital.

Bà Thái Vân Linh sinh năm 1977 tại TPHCM. Bà Linh sang Mỹ từ năm 2 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Mỹ. Trước khi về Việt Nam năm 2008 để theo đuổi niềm đam mê với các startup, bà Linh từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong nhiều tập đoàn đa quốc gia và đa ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Ngoài công việc tại VinaCapital, bà Linh còn nổi tiếng với vai trò sáng lập kiêm CEO một số startup trong lĩnh vực may mặc, thời trang như The One Couture và Rita Phil.

Tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên, bà Thái Vân Linh được biết đến là một vị shark khó tính trong đầu tư.

Tuy nhiên trong tập 7 vừa được phát sóng tuần trước, bà Linh lại khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đầu tư 1 triệu USD đổi lấy 45% cổ phần của GCalls - một startup cung cấp phần mềm quản lý giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tạo lập hệ thống tổng đài chỉ trong vòng 5 phút, bao gồm hạ tầng call center, phần mềm quản lý cuộc gọi và giải pháp tích hợp với các CRM giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng.

Thương vụ đầu tư vào GCalls của Shark Thái Vân Linh cũng là thương vụ đầu tư có giá trị nhất tới thời điểm này của Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên.