Vinaland mâu thuẫn nội bộ kéo dài, tiền vốn của khách hàng có dấu hiệu “bốc hơi”

Mới đây ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư BĐS Việt Nam Vinaland – người đại diện pháp luật hợp pháp của công ty này theo Giấy chứng nhận cấp đổi mới nhất, lần thứ 14 vào ngày 17/7/2019 đã gửi đơn tố cáo lên Viện Kiểm sát Nhân Dân TP.HCM về việc một số cá nhân đã có hành vi xâm phạm tài khoản của công ty, rút tiền của khách hàng nhiều lần với số tiền lên đến 5 tỷ 600 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo của ông Trần Minh Hoàng, hiện tại những vấn đề quyết toán ở công ty đã được ông Trần Minh Hoàng ủy quyền cho ông Hồ Đắc Hưng, chức vụ TGĐ dựa theo giấy ủy quyền ngày 9/10/2019. Tuy nhiên, đến ngày 19/9/2019 ông Hưng bất ngờ phát hiện ra tài khoản của công ty bị mất tiền một cách bất thường. Cụ thể lần rút lần đầu vào ngày 10/9/2019, đơn vị rút là Công ty Đầu tư BĐS Việt Nam với số tiền 650 triệu đồng. Đến ngày 16/9 tài khoản Vinaland tiếp tục bị trừ 880 triệu với nội dung “Chuyển trả một phần tiền thuê mặt bằng chợ Phước Long”. Cũng trong ngày hôm đó tài khoản của Công ty này tiếp tục bị rút 2 tỷ 100 triệu cũng với nội dung “Chuyển trả một phần tiền thuê mặt bằng chợ Phước Long”. Rà soát sao kê sau ngày 17/7, ông Hưng cũng phát hiện ra tài khoản công ty bị mất tiền nhiều lần nữa.

Ngày 22/7, một cá nhân tên Lê Thị Thanh Nhàn (là nguyên kế toán của công ty) cũng đã rút séc 360 triệu. Đến ngày 20/8 tài khoản Vinaland tiếp tục bị trừ 959 triệu với nội dung “Chi trả một phần tiền thu hộ góp vốn nhận quyền sở hữu sạp”. Sau đó ngày 10/9 tài khoản lại bị trừ thêm 650 triệu với nội dung “Chi trả một phần tiền thuê mặt bằng chợ Phước Long”.

Điều đáng nói là ông Trần Minh Hoàng, người đại diện pháp luật của Vinanland khẳng định không hề thực hiện những hoạt động giao dịch này tại ngân hàng Agribank – nơi công ty Vinaland đặt tài khoản.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Trần Minh Hoàng và ông Hồ Đắc Hưng – TGĐ Công ty Vinaland đã liên hệ với lãnh đạo ngân hàng Agribank và được ngân hàng cho biết các cá nhân bao gồm ông Trần Bình Long (nguyên chủ tịch HĐQT), bà Trần Thị Kim Duyên (nguyên kế toán của công ty) và bà Lê Thị Thanh Nhàn (nguyên thủ quỹ công ty) đã thực hiện các giao dịch nói trên.

Dấu hiệu tẩu tán tiền đóng tiến độ xây dựng của khách hàng

Căn cứ theo sổ phụ sao kê tại ngân hàng Agribank, phần lớn số tiền trong tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam là tiền của khách đóng tiến độ xây dựng tại dự án Sài Gòn South Plaza do công ty Vinaland làm chủ đầu tư.

Điều đáng nói ở đây là Văn bản thông báo đóng tiền theo tiến độ xây dựng khi được gửi đến khách hàng lại không phải là từ phía ông Trần Minh Hoàng – người đại diện pháp luật của công ty ký và đóng dấu mà lại là ông Trần Bình Long, người đại diệp pháp luật theo GCN ĐKKD lần thứ 12 do Sở KHĐT cấp ngày 27/12/2015. Thời điểm này ông Trần Bình Long là TGĐ Công ty.

Sao kê những lần rút tiền "khó hiểu" từ tài khoản của Công ty Vinaland

Trong khi đó, tại bản án Phúc thẩm số 264/2019/HC-PT ngày 16/5/2019, Tòa án Cấp cao TP.HCM đã tuyên huỷ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015 của Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam, trong đó người đại diện diện pháp luật là ông Trần Bình Long. Như vậy, nếu như ông Trần Bình Long vẫn dùng danh nghĩa công ty để gửi văn bản yêu cầu khách hàng đóng tiền theo tiến độ xây dựng liệu có đúng luật?

Và phải chẳng khách hàng đã không tìm hiểu kỹ lưỡng hoặc không nắm được những lùm xùm tại Vinaland nên vẫn chuyển tiền liên tục đến tài khoản của công ty chỉ với hy vọng sớm có chỗ an cư?

Lùm xùm nội bộ không có hồi kết tại Vinaland, ai là người gánh rủi ro?

Lùm xùm mâu thuẫn nội bộ tại Vinaland xảy ra khoảng 3 năm rồi vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án Sài Gòn South Plaza (tên gốc là Vinaland Tower) từ năm 2016 do công ty này làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa được bàn giao nhà.

Cụ thể, ông Trần Minh Hoàng được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaland từ tháng 5/2013, là người đại diện pháp luật của công ty theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN ĐKDN) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM (viết tắt Phòng ĐKKD - Sở KHĐT) cấp đổi lần thứ 10.

Tuy nhiên, đến 18/11/2015, ông Hoàng bất ngờ phát hiện Công ty Vinaland đã thực hiện việc thay đổi GCN ĐKDN lần thứ 11 (cấp ngày 11/11/2015). Không dừng lại ở đó, ông Hoàng còn phát hiện Công ty Vinaland đã thay đổi Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật công ty từ ông Hoàng sang ông Trần Bình Long. Cho rằng việc thay đổi GCN ĐKDN lần thứ 11 của công ty không đúng quy định của pháp luật, ông Hoàng nộp đơn khởi kiện Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở này ra tòa.

Dự án Sài Gòn South Plaza (tên gốc là Vinaland Tower)

Bản án sơ thẩm số 1322/2017/HC-ST ngày 27/9/2017 của TAND Tp.HCM nhận định, có đủ cơ sở để xác định cuộc họp HĐQT ngày 31/10/2015 là không hợp lệ. Bởi lẽ trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Công ty Vinaland không cung cấp được tài liệu chứng minh việc Thông báo mời ông Hoàng tham gia cuộc họp HĐQT đã được giao cho ông Hoàng hoặc đến được địa chỉ liên lạc của ông Hoàng đăng ký tại công ty.

Bản án sơ thẩm cũng chỉ rõ, tại Kết luận giám định số 761/KLGĐ-TT ngày 30/5/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM kết luận hình con dấu trên thông báo về việc thay đổi con dấu của doanh nghiệp (không số) ngày 18/11/2015 của Công ty Vinaland do ông Trần Bình Long ký so với mẫu so sánh không do cùng một con dấu đóng ra.

Tuy nhiên, một điều lạ là ngày 14/5/2019 Phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT tiếp tục cấp đổi GCN ĐKDN lần thứ 13 cho công ty Vinaland với người đại diện pháp luật là ông Trần Lê Hiệp. Ngay sau khi có bản án phúc thẩm số 264/2019/HC-PT tuyên hủy GCN ĐKKD lần thứ 11 và 12, ông Hoàng đã gửi đơn khiếu nại lên Sở KHĐT TP.HCM và đến ngày 17/7/2019, Phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT đã cấp đổi GCN ĐKKD lần thứ 14 cho công ty này, trên đó người đại diện pháp luật hợp pháp là ông Trần Minh Hoàng.

Như vậy, thêm một câu hỏi lớn được đặt ra là vì sao ông Trần Bình Long vẫn được phía ngân hàng Agribank chấp thuận những yêu cầu rút tiền khi không có giấy ủy quyền từ người đại diện pháp luật hợp pháp của công ty là ông Trần Minh Hoàng? Và liệu số tiền của khách hàng đã đóng theo tiến độ đã bị một số cá nhân rút ra khỏi tài khoản rồi sẽ đi về đâu?

Theo Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, Bộ Luật dân sự 2015 từ Điều 134 đến Điều 143 quy định rõ về người đại diện, theo đó với những Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện Pháp nhân xác lập, thực hiện thì công ty không có nghĩa vụ phải thực hiện quyền lợi với khách hàng.

Do đó luật sư khuyến cáo khách hàng cần xem xét các hồ sơ có liên quan đến công ty Vinaland tại thời điểm ký kết Hợp đồng như GCN ĐKKD mới nhất có thể hiện Người đại diện theo pháp luật công ty, hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp từ Người đại diện theo pháp luật cho người khác thay mặt nhân danh công ty ký kết các Hợp đồng có liên quan để tránh rủi ro.