Vinamilk đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sữa vào thị trường Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk – doanh nghiệp sữa đầu tiên và duy nhất của Việt Nam - đã đạt được bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sản phẩm sữa của Vinamilk vào thị trường Trung Quốc.

Hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác ngay trong ngày 12 tháng 05 năm 2017 tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao 2 nước và lãnh đạo các Bộ ngành liên quan.

Trung Quốc là thị trường rất lớn với tiềm năng với dân số cao nhất thế giới, tổng giá trị thị trường sữa lên đến khoảng 30 tỉ USD/năm nên Vinamilk hy vọng rằng bản ghi nhớ được ký kết lần này sẽ là tiền đề cho việc xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa của Vinamilk sang Trung Quốc trong thời gian sắp tới khi hiệp định thương mại giữa 2 nước được ký kết.

Vinamilk hiện là công ty sữa lớn nhất Việt Nam và nằm trong top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới xét về doanh thu. Sản phẩm của công ty đa dạng và đạt tiêu chuẩn quốc tế, không những được ưa chuộng tại thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang 43 nước trên thế giới bao gồm các nước như Mỹ, Nhật, Trung Đông, Thái Lan, Phillipines….. Năm 2016 doanh thu xuất khẩu của công ty đạt 258 triệu USD. Trong hai năm qua, kim ngạch xuất khẩu sữa tươi Vinamilk 100% tăng trưởng bình quân đến 70% một năm.

Công ty có 13 nhà máy tại Việt Nam và 3 nhà máy tại Mỹ, New Zealand và Campuchia cùng 10 trang trại bò sữa trên khắp đất nước có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand và là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.). Bên cạnh đó Trang trại bò sữa organic Đà Lạt của Vinamilk vừa được khánh thành vào tháng 03/2017 cũng là trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn Organic Châu Âu do tổ chức Control Union của Hà Lan chứng nhận.

Ở nước ngoài, ngoài nhà máy sữa Angkor vừa khánh thành tại Campuchia năm 2016 (do Vinamilk sở hữu 100% cổ phần), Vinamilk đã đầu tư 22,8% cổ phần tại nhà máy Miraka (New Zealand), đầu tư và sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ), và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu...

Thanh Mai

Theo InfoNet/VNM