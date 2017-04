Vinasun (VNS) lãi 55 tỷ đồng quý 1/2017, giảm 21% so với cùng kỳ

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun – mã chứng khoán VNS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 1.093 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ, trong đó riêng doanh thu dịch vụ vận tải bằng taxi đạt 1.009 tỷ đồng, chiếm 92% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu các dịch vụ khác. Quý 1 năm nay công ty không ghi nhận doanh thu từ bất động sản, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 14 tỷ đồng doanh thu từ mảng này.

Chi phí lãi vay hơn 21,5 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính quý 1 của công ty hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó có khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả 478 tỷ đồng.

Doanh thu giảm, nhưng tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại không giảm tương ứng dẫn đến tổng lợi nhuận trước thuế quý 1 còn 68,86 tỷ đồng, giảm sút 21% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 55 tỷ đồng, giảm 14,5 tỷ đồng so với lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Tổng cộng tài sản cuối quý đạt 3.061 tỷ đồng, giảm 120 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả 1.450 tỷ đồng, giảm 176 tỷ đồng so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 1.611 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần gần 680 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý, công ty còn 87 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 268 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 568 tỷ đồng.

Tại báo cáo thường niên năm 206 của công ty, ban lãnh đạo công ty cũng đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 4.025 tỷ đồng, gảm 11% so với doanh thu đạt được năm 2016; lợi nhuận sau thuế ước đạt 204,8 tỷ đồng, giảm 34% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Như vậy, nếu so với kế hoạch này, hết quý 1/2017 Vinasun cũng đã hoàn thành 27% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nam Hà

Theo InfoNet/VNS