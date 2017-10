Vinataba Cát Lợi (CLC) vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

CTCP Cát Lợi (Vinataba Cát Lợi – mã chứng khoán CLC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với thông tin lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 27,4 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu trong quý đạt 454 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 1 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn lại cao hơn cùng kỳ là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm, còn hơn 60,7 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán thể hiện, tổng nợ phải trả đến cuối quý 3 tăng 34 tỷ đồng so vứi đầu năm, lên 437 tỷ đồng, song công ty không ghi nhận khoản vay nợ dài hạn nào, còn vay nợ ngắn hạn giảm 20 tỷ đồng so với đầu kỳ, xuống còn 291 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tổng chi phí tài chính trong kỳ, mà chủ yếu là chi lãi vay giảm được gần 1 tỷ đồng so với quý 3/2016. Chi phí tài chính trong kỳ của công ty, ngoài là chi phí lãi vay, còn có chi phí chiết khấu thanh toán – là những khoản chi phí chính trong kỳ.

Kết quả, quý 3 Vinataba Cát Lợi lãi trước thuế 34,28 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2017 lên 105,2 tỷ đồng. Kết quả này giúp lợi nhuận công ty tăng 11% so với 9 tháng đầu năm ngoái và vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (96 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 84,2 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 574 tỷ đồng, tăng gần 110 tỷ đồng so với đầu năm.