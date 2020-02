Vinatex huy động các công ty thành viên toàn lực sản xuất khẩu trang kháng khuẩn, cung ứng 12 triệu chiếc trong tháng 3

Theo thông tin từ Tập đoàn dệt may Vinatex, từ ngày 03-16/2/2020, Vinatex đã cung cấp ra thị trường khoảng 750.000 khẩu trang bằng vải dệt kim kháng khuẩn và mỗi ngày sản xuất 10 tấn vải không dệt kháng khuẩn để cung ứng cho các đơn vị sản xuất khẩu trang sử dụng 1 lần (tương ứng khoảng 3 triệu chiếc khẩu trang 1 ngày).



Trong tuần này, từ 17-24/02/2020, số lượng khẩu trang được sản xuất sẽ được nâng cao do sự tham gia và tăng năng lực sản xuất khẩu trang của các đơn vị như May Nam Định, May Nhà Bè, May Hồ Gươm, Dệt May Huế… và do năng suất may khẩu trang được nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất.

Dự kiến, tính đến hết tháng 02.2020, toàn Tập đoàn sẽ cung ứng ra thị trường 5,5 – 6 triệu sản phẩm khẩu trang sử dụng vải kháng khuẩn, cũng như cung ứng mỗi ngày 10 tấn vải không dệt để các đơn vị may khẩu trang y tế. Tháng 3.2020, tổng số lượng khẩu trang Vinatex và các ĐVTV cung ứng ra thị trường có thể tăng lên tới gần 12 triệu chiếc.

Sản xuất hàng triệu khẩu trang vẫn không đủ bán

Khẩu trang của Vinatex được bán với giá 7.000 đồng/chiếc, may bằng vải kháng khuẩn tiêu chuẩn Nhật Bản, có tính kháng khuẩn gấp 100 lần so với các loại vải thông thường. Vinatex đang bán nhỏ giọt cho khách hàng, giới hạn số lượng 5 người/lần vì hai lý do:



Thứ nhất, khẩu trang không phải là mặt hàng Vinatex chuyên sản xuất, do đó khâu chuẩn bị sản xuất phải mất từ 3-5 ngày. Trong những ngày đầu sản xuất, Dệt Kim Đông Xuân và các đơn vị thành viên khác chỉ đạt 1/6 công suất và đến ngày 10/02/2020 mới có thể đạt tối đa công suất (mỗi công nhân may được 400 khẩu trang/ngày). Ngoài việc sản xuất khẩu trang, Dệt Kim Đông Xuân cũng khẩn trương sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn với công suất dự kiến là 10 - 12 tấn/ngày. Tuy nhiên, công đoạn xử lý chất kháng khuẩn sẽ tốn thời gian và khó có thể làm nhanh. Vải sau sản xuất và xử lý kháng khuẩn sẽ được chuyển tới các đơn vị miền Bắc và miền Trung trong hệ thống doanh nghiệp may của Vinatex để sản xuất phục vụ nhân dân trong vùng. Đồng thời, Dệt Kim Đông Xuân cũng đã chuyển giao công nghệ sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn tiêu chuẩn Nhật Bản cho Công ty CP Dệt Kim Đông Phương với công suất 10 tấn/ngày để cung ứng vải cho các đơn vị may phía Nam.

Thứ hai, các đơn vị thành viên Vinatex trong quý I/2020 đã kín đơn hàng xuất khẩu đã ký kết, hầu hết đều làm cho các khách hàng truyền thống nên không thể dừng sản xuất hàng xuất khẩu để tập trung toàn lực lượng sản xuất khẩu trang. Đại diện Vinatex cho biết phải trực tiếp đàm phán xin giãn thời gian giao hàng xuất khẩu để dành một phần năng lực sản xuất cho việc làm khẩu trang phục vụ chống dịch do Covid-19. Ví dụ với 80.000 công nhân thì cũng chỉ có thể cắt riêng ra 2000 công nhân chỉ may khẩu trang (mỗi đơn vị chỉ có từ 50, 100, tối đa là 200 công nhân may khẩu trang).

Thứ ba, thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y Tế qua các phương tiện thông tin đại chúng, khẩu trang do các doanh nghiệp thuộc Vinatex sản xuất sẽ được ưu tiên cung ứng cho các đơn hàng đến từ các tổ chức lớn các tỉnh thành trong cả nước và họ có trách nhiệm phân phối đúng đối tượng có nguy cơ cao, ưu tiên sử dụng khẩu trang trước, như y tế, quân đội, hàng không, ngân hàng, trường học… Chỉ 10% số lượng hàng sản xuất được đưa ra thị trường bán lẻ. Tại 05 điểm bán lẻ của Vinatex trên thị trường Hà Nội, mỗi ngày cung ứng từ 3.000 - 6.000 khẩu trang, chỉ bán cho mỗi khách 5 chiếc, để đảm bảo trung bình mỗi ngày có 600 – 1.200 khách có thể mua được hàng.

Nhiều tỉnh đăng ký số lượng lớn nhưng không mua

Theo ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng giám đốc Vinatex, Tập đoàn kiến nghị với các cơ quan chức năng, xin không ghi nhận số giờ tăng ca, làm thêm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 này vào số giờ tăng ca, làm thêm được phép trong Luật lao động, để đảm bảo mục tiêu xuất khẩu năm 2020. Đề nghị các ngân hàng cũng nới hạn mức tín dụng, gia hạn vòng quay vốn lưu động cho các doanh nghiệp đang sản xuất phục vụ đợt phòng chống dịch Covid-19 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất ổn định, đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Vinatex đề nghị Bộ Y tế nên sớm đưa ra bộ tiêu chuẩn phù hợp cho những loại khẩu trang không phải là khẩu trang y tế để việc sản xuất và công bố chất lượng khẩu trang hợp quy của doanh nghiệp thuận lợi hơn. Đề nghị các đơn vị phải có nhu cầu thật hãy đặt hàng và phân phối công khai, minh bạch. Rất nhiều tỉnh/ thành phố đăng ký số lượng rất lớn (cả triệu chiếc) nhưng không cho địa chỉ làm đầu mối để đăng ký mua khẩu trang, khi Vinatex liên hệ trực tiếp thì đăng ký rất ít so với công văn đăng ký. Và đặc biệt người tiêu dùng không nên tích trữ khẩu trang, mà chỉ mua đủ dùng, tạo cơ hội cho nhiều người khác.

Ở thời điểm hiện tại, 13 đơn vị thành viên của Vinatex đã tham gia sản xuất khẩu trang bao gồm: Miền Bắc: Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân, TCT CP Dệt May Hà Nội, TCT May 10 – CTCP, TCT Đức Giang – CTCP, TCT May Hưng Yên – CTCP, Công ty CP May Nam Định, TCT CP Dệt May Nam Định. Miền Trung: TCT CP Dệt May Hòa Thọ, TCT CP Dệt May Huế. Miền Nam: Công ty CP May Đồng Nai, TCT CP Dệt Kim Đông Phương, TCT CP May Việt Tiến, TCT CP May Nhà Bè.

Tính đến nay Vinatex và các đơn vị thành viên đã trao tặng 150.000 khẩu trang kháng khuẩn, trong đó: Lực lượng Bộ đội biên phòng 5.000 chiếc; Tỉnh Vĩnh Phúc 5.000; Tỉnh Thái Nguyên 2.000; May 10 phát miễn phí 50.000 chiếc cho người dân trước cổng Tổng Công ty, Dệt May Huế tặng 70.000 chiếc cho người dân trên địa bàn; …. và trao tặng khẩu trang đến 1 số trường học, bệnh viện tại Hà Nội. Hiện nay, TCT Đức Giang đang sản xuất 206.000 chiếc (vải do 1 đơn vị tại Thái Bình tặng) và sẽ cung ứng miễn phí cho người dân tại Thái Bình, … Ngoài ra, các đơn vị thành viên khác của Tập đoàn cũng đang sản xuất khẩu trang miễn phí để cung ứng tại địa bàn nơi doanh nghiệp trú đóng như Dệt May Hòa Thọ, TCT CP Dệt May Hà Nội, TCT May Hưng Yên – CTCP, ….