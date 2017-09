Vinplay đội lốt game online tổ chức đánh bạc trái phép

“Nổ” tung trời để câu kéo con bạc trên mạng xã hội

Từ những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, phóng viên đã lần theo và phát hiện một sới bạc khủng, núp dưới bóng trò chơi trực tuyến mang tên “Vinplay – Vua bài đổi thưởng”. Trên hệ thống CH-Play của hệ điều hành Android, nhà phát triển trò chơi này nổ: “VinPlay cung cấp sản phẩm game ổn định, trải nghiệm mượt mà. VinPlay – Game bài với nhiều tính năng nổi bật, là tổng hợp tất cả những ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm của các game bài cũ sẽ làm hài lòng các game thủ khó tính nhất. Thường xuyên tổ chức các Event, chuỗi sự kiện. VinPlay tổng hợp đa dạng tất cả các game, mini game hot nhất hiện nay để game thủ có nhiều sự lựa chọn với những game yêu thích nhất của mình như: Sâm, Tiến lên miền Nam, Mậu binh, Ba cây, Bài cào, Tài xỉu, Bầu cua…”.

Luôn quảng cáo các trò chơi hoành tráng, chơi game ảo, kiếm tiền thật

Theo giới thiệu, nhà phát triển game “VinPlay – Vua bài đổi thưởng” có địa chỉ tại Cầu Giấy, TP Hà Nội. Chỉ tính riêng trên hệ thống CH-Play, game này đã có trên 100 nghìn lượt tải xuống.

Để thu hút các “con bạc” tham gia, trên trang web và Fanpage VinPlay – Vua bài đổi thưởng trên mạng xã hội Facebook, nhà phát triển trò chơi này thường xuyên quảng cáo, tổ chức các sự kiện. Ví dụ như, ngày 1-9-2017, trên Fangage VinPlay – Vua bài đổi thưởng quảng cáo: “Nhắc đến VinPlay là nhắc đến VinPlay card. Nhân dịp thẻ lên sóng VTC365, Admin có rất nhiều phần quà hấp dẫn cho anh em. Thể lệ đơn giản: Share ở chế độ công khai kèm hastag “Mua thẻ VinPlay Card trên VTC365 chiết khấu lên đến 6,2%, tặng thêm 5% vin (xin tạm được gọi “xu”) khi nạp thẻ. Tag 5 bạn cùng chơi game với mình, Admin sẽ tặng thẻ VinPlay card 10.000 đồng random cho 20-50 người, phụ thuộc vào chia sẻ của anh em”. “Từ ngày 1-9-2017 đến ngày 15-9-2017 sẽ nhân hai giá trị thẻ nạp từ hệ thống VinPlay card (tiến hành không giới hạn)…”.

Mua bán “xu” công khai, đổi thẻ dễ dàng

“Đánh bài ảo, ăn tiền thật, lại không vi phạm pháp luật ”, đó là những lời nói các “con bạc” và các đại lý mua bán “xu” thường chia sẻ với nhau. Theo tìm hiểu của phóng viên, “VinPlay – Vua bài đổi thưởng” có ít nhất 16 đại lý thu “xu”, được công bố thông tin công khai trong hệ thống game. Có thể chỉ ra một số đại lý như: “Đại Quang, số điện thoại: 0939.234.333; Ms Trang, số điện thoại: 096.8848888, địa chỉ TP Hồ Chí Minh; Mr Lượng, số điện thoại: 0965.39.0000, địa chỉ Hải Dương; Mr Chiến, số điện thoại: 0911400000, địa chỉ Hà Nội…”

Danh sách đại lý được công bố công khai trên mạng xã hội

Đại lý thu mua “xu” Mr Hoàng, số điện thoại: 0913.318.241 cho biết: “Giá “xu” mua vào là 800.000 đồng/1.000.000 “xu”. Giá bán ra là 820.000 đồng/1.000.000 “xu”. Đại lý thu mua xu số lượng lớn, uy tín, nhanh nhẹn, 24 giờ/7 ngày trong tuần. Khách hàng có thể giao dịch tại tất cả các ngân hàng tại Việt Nam; giao dịch chuyển tiền qua số điện thoại, rút tiền tại ATM; Ví điện tử: MOMO, Bảo Kim, MegaCard…”.

Đại lý thu mua “xu” Phạm Minh Hoàng, số điện thoại 01273322222 quảng cáo: “Giá “xu” mua vào là 800.000-810.000 đồng/1.000.000 “xu”. Giá bán ra là 840.000-850.000 đồng/1.000.000 “xu”. Khách hàng nào muốn mua “xu” có thể chuyển tiền vào một trong 7 tài khoản: Vietcombank, SacomBank, TechcomBank, ViettinBank, Bidv, Agribank, Mb Bank; khách hàng nào bán “xu” chỉ cần chuyển “xu” vào tên nhân vật trên game “shophoang88”, lý do chuyển khoản chính là thông tin tài khoản ngân hàng, họ và tên chủ tài khoản. Sau khi chuyển tiền hoặc “xu” xong chỉ cần gọi điện, nhắn tin tới số điện thoại 01273322222 để xác nhận”.

Bên cạnh đó, trong hệ thống game “VinPlay – Vua bài đổi thưởng” còn cho phép người chơi đổi “xu” ra thẻ điện thoại của 4 nhà mạng: “Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile với các mệnh giá từ 20.000 đồng đến 500.000 đồng, theo tỷ giá: 23.000 “xu” – 20.000 đồng; 57.500 “xu” – 50.000 đồng; 115.000 “xu” – 100.000 đồng; 230.000 “xu” – 200.000 đồng; 575.000 “xu” – 500.000 đồng”.

Những ván bài bạc tỷ

Trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên đã “choáng” bởi những ván Tài xỉu ngắn ngủi, được tổ chức vỏn vẹn trong thời gian một phút, nhưng thu hút hàng nghìn con bạc tham gia, với tổng số "xu" tham gia đánh bạc lên tới hàng tỷ "xu". Nếu số “xu” này quy đổi ra tiền thật lên tới hàng tỷ đồng. Ví dụ, tại ván Tài xỉu mã số #304512, hồi 15 giờ 9 phút ngày 14-9-2017 đã thu hút 2163 “con bạc” tham gia, với tổng số “xu” tham gia đánh bạc là trên 800 triệu “xu”. Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi một ván bài, người nào thắng hệ thống game “VinPlay – Vua bài đổi thưởng” đều tự động cắt 2% đến 5% số “xu” thắng. Như vậy, nếu chỉ tính riêng trò Tài xỉu, trung bình mỗi ngày nhà phát triển hệ thống game “VinPlay – Vua bài đổi thưởng” đã “cắt phí” của “con bạc” hơn 25 tỷ "xu", tương đương khoảng 20 tỷ đồng.

Liên quan tới vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) từng cho biết, các trò chơi đánh bài trên thị trường Việt Nam hiện nay đều hoạt động trái phép. “Ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt rõ 2 loại là trò chơi trực tuyến có lá bài và trò chơi cờ bạc. Đối với trò chơi cờ bạc, tức là người chơi với nhau có thể đổi thưởng tiền ảo thành tiền thật là chưa bao giờ cấp phép. Còn trò chơi trực tuyến có lá bài, khoảng 5-6 năm trở lại đây đã dừng không cấp phép. Tất cả những trò chơi bài có yếu tố cờ bạc, hiện nay cơ quan công an đang điều tra để triệt phá.”, ông Do khẳng định.

Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm những xới bạc online bạc tỷ của vinplay.