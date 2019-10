Viwasupco thừa nhận có váng dầu tại đầu nhà máy nước sông Đà

Công an vào cuộc vụ dầu bẩn đổ vào đầu nguồn nước sông Đà Tại văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, Viwasupco cho biết, để tìm nguyên nhân xuất hiện váng dầu, Công ty đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy đi kiểm tra và thông báo với Công an xã, chính quyền địa phương, công an huyện để điều tra, làm rõ.