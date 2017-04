VMG Media thiệt hai nặng khi đối tác sở hữu đầu số 997 đơn phương chấm dứt hợp đồng

CTCP Truyền thông VMG (VMG Media – mã chứng khoán ABC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần quý 1 đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng mạnh nên lợi nhuận gộp cả quý còn hơn 20 tỷ đồng, giảm 35% so với quý 1 năm ngoái. Doanh thu của VMG Media chủ yếu từ bán hàng hóa (1.286 tỷ đồng), chiếm 61% tổng doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận gộp mang lại từ mảng này lại rất khiêm tốn, chỉ khoảng 6 tỷ đồng.

Quý 1 VMG Media có 3 công ty con được hợp nhất trên BCTC là CTCP Thanh toán điện tử VNPT, CTCP Công nghệ OCG và CTCP Công nghệ và dịch vụ Imedia, và có 2 công ty liên kết là Truyền thông VNNPlus và Thương mại điện tử Lingo.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2017 vừa qua công ty mẹ VMG Media đã mất toàn bộ doanh thu từ đầu số 997 – đầu số mang lại 16 tỷ đồng doanh thu cùng kỳ năm trước - đồng thời lợi nhuận cũng giảm đi 16 tỷ đồng. Nguyên nhân do đối tác sở hữu đầu số 997 đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn (hợp đồng có thời hạn đến 2023), và hiện hai bên đang giải quyết tranh chấp này.

Công ty mẹ có kết quả giảm sút, tuy nhiên do thị trường game online phát triển mạnh dẫn đến công ty con VNPT EPAY có sự tăng trưởng tốt, doanh thu từ dịch vụ GTGT thẻ cào viễn thông, thẻ Megacard, tin nhắn SMS thẻ viễn thông… tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Do vậy, quý 1/2017 VMG Media vẫn lãi sau thuế hơn 6 tỷ đồng, giảm sút 10 tỷ đồng tương ứng mức giảm 63% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 3,32 tỷ đồng.

Cuối năm 2016 vừa qua, HĐQT VMG Media đã phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần VNPT EPAY với UTC Investments Co., Ltd - một quỹ đầu tư được thành lập từ năm 1988 tại Hàn Quốc.

Trần Hân

Theo Thời đại