VNECO lãi 4 tỷ đồng quý 1, chỉ bằng phần nhỏ kế hoạch năm 2017

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO-Mã chứng khoán VNE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

VNECO là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính trong ngành xây lắp các công trình nguồn điện, hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đầu tư tài chính, kinh doanh khách sạn, nhà hàng…

Dù chỉ lãi 38 tỷ đồng năm 2016, VNECO lên kế hoạch kinh doanh năm 2017 đạt gấp 3 lần, lên 111 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến mức cổ tức 2017 là 10%.

Kế hoạch cao nhưng kết quả hoạt động kinh doanh quý đầu năm 2017 của Vneco có phần không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư khi doanh thu thuần chỉ đạt 137 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 175 tỷ đồng cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán thấp hơn hẳn cùng kỳ nên Vneco lãi sau thuế gần 4,1 tỷ đồng trong đó phần lãi của cổ đông công ty mẹ là 3,73 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này tuy tăng mạnh so với mức lỗ 15,4 tỷ đồng cùng kỳ nhưng so với kế hoạch cao cả năm 2017 thì chỉ mới hoàn thành phần rất nhỏ.

Trần Hân

Theo Thời đại