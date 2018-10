Vỡ đê bao, hàng trăm héc ta cây ăn trái chìm trong nước

Đồng thời, hơn 10 tấn cá các loại của hàng chục hộ cũng bị tràn ra ngoài. Tình hình triều cường đang dâng cao, đe dọa các đê bao ở nhiều tuyến cù lao và diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đang cùng người dân đắp lại khu vực đê vỡ và dùng máy bơm công suất lớn hút nước. Địa phương chỉ đạo lực lượng đi tuần tra 24/24h trên tất cả các tuyến đê bao xung yếu.

Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn(PCTT&TKCN) cho biết, mực nước lúc 7h ngày 7/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,67m (trên BĐI 0,17m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,46m (dưới BĐII 0,04m). Dự báo, đến ngày 10/10, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 3,89m (dưới BĐ2 0,11m); tại Châu Đốc lên mức 3,62m (trên BĐ2 0,12m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2 - BĐ3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Đồng thời, đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc TPHCM, Vĩnh Long, Cần Thơ.