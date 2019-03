Với cả Xuân Trường lẫn Công Phượng, "bóng ma" 3 năm về trước đang trở lại?

1. Xuân Trường đã ra sân 3 trận trong màu áo CLB Thái Buriram United. Cả ba trận đấu ấy, tiền vệ người Tuyên Quang được HAGL cho mượn đều vào sân từ đầu, và bị thay ra trong hiệp 2. Trận đầu tiên, Xuân Trường thực hiện một đường chuyền cực kỳ ngớ ngẩn, gián tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà. Hai trận tiếp theo, là những trận ở đấu trường Thai.League 2019, anh đều là cầu thủ được chấm điểm thấp nhất đội, và chơi cực kỳ mờ nhạt.

Việc Xuân Trường chơi mờ nhạt thực ra không mới, thậm chí là rất "cũ". Điều này hoàn toàn có thể giải thích được khi suốt cả hai chiến dịch gần nhất của đội tuyển Việt Nam là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, tính cho đến hết vòng bảng Asian Cup 2019, tiền vệ này chỉ được ra sân có 6 trận, trong đó có đến 5 lần bị thay ra, không có bàn thắng, cũng như bất cứ kiến tạo nào.

Bàn thắng duy nhất mà Xuân Trường ghi được cho đội tuyển Việt Nam ở hai giải đấu ấy, là bàn thắng ghi trong loạt sút luân lưu trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Trận đấu ấy, tiền vệ người Tuyên Quang chỉ được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở phút bù giờ hiệp phụ đầu tiên. Và trong trận thua 0-2 trước Nhật Bản ở tứ kết, Xuân Trường chỉ được tung vào sân ở phút thứ 75.

Như vậy, nếu nói rằng Buriram United đem Xuân Trường về bởi khả năng chuyên môn của anh, cụ thể là phong độ ở 6 tháng gần nhất, thì đấy là điều vô lý. Nên nhớ, CLB này đang là nhà đương kim vô địch Thái Lan. Không những thế, họ là thế lực lớn nhất của bóng đá Thái Lan suốt 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, cũng chẳng khó để lý giải lý do đội bóng này muốn có bằng được Xuân Trường. Như Công Phượng, Xuân Trường là ngôi sao rất được hâm mộ tại Việt Nam, và sự có mặt của tiền vệ này đem lại hiệu ứng truyền thông, cũng như thu nhập đến từ việc bán vé, cũng như đồ lưu niệm khá tốt cho Buriram. Đấy là điều tốt, khi Thai.League mùa trước kém xa V.League về lượng khán giả đến sân.

Vấn đề của Xuân Trường trong màu áo Buriram United chẳng khác với vấn đề của anh ở đội tuyển Việt Nam. Nền tảng thể lực khá kém, cộng với tốc độ xử lý bóng khá chậm chạm, cùng khả năng tranh chấp tay đôi yếu là những điều khiến HLV Park Hang-seo đau đầu, cũng là lý do khiến cả Incheon United lẫn Gangwon FC phải "nhả" Xuân Trường về HAGL, dù cho sự hâm mộ của cổ động viên Việt Nam dành cho anh không hề giảm sút.

Trong màu áo ĐTQG Việt Nam, những gì Xuân Trường thể hiện là khá mờ nhạt.

Ở Incheon United 3 năm về trước, cũng như Gangwon FC 2 năm về trước, Xuân Trường rất ít khi được ra sân. Ở Thai.League hiện tại, Xuân Trường được "tạo điều kiện" ra sân từ đầu trong cả hai trận Thai.League đầu mùa. Nhưng về mặt chuyên môn, với những gì đang thể hiện, chiếc ghế dự bị có lẽ là thích hợp nhất cho cầu thủ người Tuyên Quang vào lúc này.

2. Công Phượng thì không may mắn bằng Xuân Trường. Trận đấu đầu mùa của Incheon United, chân sút Nghệ An này không được vào sân, dù cho Incheon United thực hiện đủ cả 3 sự thay đổi người trong trận hòa 1-1 khá may mắn trước Jeju United.

Sau trận đấu, lý giải về quyết định để Công Phượng ngồi ngoài, HLV Jorn Andersen phát biểu: "Công Phượng mới gia nhập Incheon United không lâu. Sau Asian Cup, cậu ấy chưa được nghỉ ngơi đầy đủ để đạt thể trạng tốt nhất. Giống như mọi tân binh, Công Phượng cần thời gian để thích nghi. Khi nào cậu ấy sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu ấy vào sân".

Cái lý do "chưa sẵn sàng" của HLV Incheon United thực ra chẳng mới. Khi cả Văn Lâm, Xuân Trường, lẫn tất cả những cầu thủ đá V.League đã chơi đến trận thứ hai của mùa giải, thì việc Công Phượng "chưa sẵn sàng", nhất là khi đã ghi bàn ở trận giao hữu trước mùa giải là lý giải khá mơ hồ và khiên cưỡng.

Công Phượng chỉ ra sân ở màn khởi động trước trận đấu.

Hiệu ứng của Công Phượng ở Incheon United thậm chí là mạnh mẽ hơn cả Xuân Trường 3 năm về trước. Ngay trận đầu mùa, CLB này đã lập kỷ lục với số lượng khán giả đến sân, lên đến 18.541 người, trong khi con số trung bình mùa trước chỉ là 1/4 con số này.

Hiện tại, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về hai chuyến "tái xuất ngoại" của Xuân Trường và Công Phượng, nhưng khác với trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm, người ta đã lờ mờ nhận thấy sự "vênh" của hai bản hợp đồng cho mượn của HAGL này. Lại thêm lần nữa, Xuân Trường và Công Phượng đang vấp phải những lựa chọn "quá tầm", để rồi "danh tiếng đi trước thực lực".

"Bóng ma" ám ảnh từ 3 năm về trước đang quay về chỉ sau 1, 2 trận đấu đầu. Công Phượng, Xuân Trường vẫn còn cả một mùa giải dài dằng dặc trước mặt. Họ không còn là những cầu thủ trẻ. Đã đến lúc phải "vượt qua chính mình" rồi, hai "đứa con cưng" của bầu Đức ạ!