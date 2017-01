Với một câu hỏi, Donald Trump de dọa thổi bùng chiến tranh tiền tệ toàn cầu

Đầu tuần qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump bất ngờ đặt câu hỏi về chính sách “đồng USD mạnh” lâu năm của Mỹ. Đội ngũ của ông Trump tuyên bố giá trị đồng USD hiện tại là quá cao, khiến các công ty Mỹ không thể cạnh tranh với các đối tác tới từ Trung Quốc, quốc gia quản lý chặt chẽ giá trị đồng Nhân dân tệ. Không những thế, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông Trump còn khẳng định: “Nó đang giết chết chúng ta”.

Phát biểu tại Thụy Sĩ sau tuyên bố của ông Trump, Anthony Scaramucci, nhân vật hàng đầu trong bộ máy chuyển giao quyền lực, khẳng định, chính quyền cần chú ý các vấn đề về giá của đồng USD. Việc đồng tiền này tiếp tục tăng giá không chỉ tác động tới thế giới mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nội tại của nước Mỹ, tới những người dân thường. Tuy nhiên, ông Scaramucci cũng nói rằng nếu chính quyền mới có thể tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng, nước Mỹ có thể ứng phó với tình trạng tín dụng bị thắt chặt vì đồng USD mạnh lên.

Các chính phủ tiền nhiệm đều thề trung thành với đồng USD mạnh và khẳng định đây là lợi ích của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi giá trị của tiền tệ gây ra tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và quan trọng hơn, Mỹ muốn đồng tiền của mình tự do tăng giảm giá trị theo đúng thị trường chứ không phải chịu tác động từ chính sách quản lý vi mô.

Một cuộc chiến tiền tệ có thể nổ ra nếu Mỹ không còn mặn mà với đồng USD mạnh.

Tuy nhiên, với các giao dịch đồng USD ở mức cao nhất trong 14 năm qua, các doanh nghiệp đang gánh thiệt hại. Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump phải đối mặt với rào cản nghiêm trọng cho mục tiêu giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

Nguy hiểm nằm ở chỗ nếu Mỹ áp dụng các biện pháp quản lý giá trị đồng USD, một cuộc chiến tranh tiền tệ quy mô toàn cầu có thể nổ ra với mức độ nghiêm trọng hơn so với cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 2008. Ngoài Trung Quốc, một số nước khác cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này bao gồm châu Âu và Nhật Bản. Nó cũng có thể gây ảnh hưởng tới sự đồng thuận lâu đời của G7 xung quanh việc thiết lập giá trị đồng tiền.

“Chúng ta chưa thể thấy trước điều gì. Nếu Tổng thống Mỹ bắt đầu hạ giá đồng USD, chúng ta sẽ bị cuốn vào các cuộc chiến tranh tiền tệ và nó sẽ là sự nhạo báng với những điều mà trước đây chúng ta nghĩ là một cuộc chiến”, Marc Chandler, chuyên gia chiến lược tiền tệ toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, nhận định.

Việc G7 mất đi sự đồng thuận lâu dài có thể gây ra sự bất ổn trong thị trường tài chính và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn mặn mà với các tài sản Mỹ. Eswar Prasad, nhà kinh tế học Cornell đồng thời là tác giả của cuốn The Dollar Trup, cho rằng, cuộc chiến tiền tệ này có thể đặt nền tảng cho một cuộc chiến tranh thương mại quy mô hơn.

Tuy nhiên, C Fred Bergsten, thành viên cao cấp tại Viện Peterson về kinh tế quốc tế, cho rằng ông Trump đã đúng khi nghĩ chính sách đồng USD mạnh hiện nay đang không được đặt đúng chỗ đồng thời nhấn mạnh đồng USD đang bị đẩy cao hơn 10% so với giá trị thực. Bergsten cũng cho biết tỷ giá hối đoái có thể chứng minh đâu là con đường tốt nhất để giải quyết thâm hụt so với các lựa chọn thay thế như đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái hay các rào cản thương mại.

Đồng USD mạnh là rào cản với Donald Trump trong việc thực hiện các lời cam kết khi tranh cử.

Tuy nhiên, sự việc phức tạp ở chỗ những chính sách kinh tế của ông Trump có thể sẽ khiến giá trị đồng USD tăng cao hơn. Trump tuyên bố ưu tiên nhiều cho việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Câu hỏi đặt ra là ông ta sẽ thực hiện điều đó như thế nào, đặc biệt là khi các chính sách giảm thuế, tăng trưởng mạnh có thể khiến Fed thắt chặt thị trường tiền tệ, khiến đồng USD tăng giá cao hơn so với hiện nay.

Mỹ đã mắc kẹt với câu thần chú lâu năm về đồng USD mạnh kể từ năm 1990. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump ít khi cho thấy sự quan tâm của mình tới chính sách này. “Nghe có vẻ tốt khi nói chúng ta có một đồng USD mạnh. Tuy nhiên, đâu là điểm nó dừng lại”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn. Theo giới quan sát, tuyên bố của ông Trump cho thấy Tổng thống đắc cử nhận thức rõ ràng về trở ngại mà đồng USD mạnh gây ra với những cam kết của ông trong chiến dịch tranh cử, yếu tố giúp ông chiến thắng ở các bang chiến trường và trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ/Financial Times