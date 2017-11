Vosco (VOS): 9 tháng lỗ 231 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên nghìn tỷ đồng

CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco – mã chứng khoán VOS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả lỗ gần 59 tỷ đồng, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 369,33 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí giá vốn bỏ ra lớn hơn cả doanh thu, nên Vosco đã chịu lỗ gần 22 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong số đó, doanh thu từ vận tải đạt hơn 1.074 tỷ đồng, chiếm 97,6% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ thương mại và dịch vụ.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 3 đạt 2,28 tỷ đồng, giảm 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu tài chính đạt 11 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với con số 23 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2016. Tính đến 30/9, Vosco còn hơn 48 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, giảm 29 tỷ đồng so với đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng 64 tỷ đồng.

Chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được 5,2 tỷ đồng, xuống còn 34,4 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn đến cuối quý 3 tăng 198 tỷ đồng, lên mức 543 tỷ đồng, còn dư nợ vay dài hạn giảm được 290 tỷ đồng.

Nhờ ghi nhận hơn 15,6 tỷ đồng thu nhập khác, nên Vosco còn lỗ 58,8 tỷ đồng riêng trong quý 3, nâng tổng lỗ 9 tháng đầu năm 2017 lên thành 231 tỷ đồng.

Tổng lỗ lũy kế đến hết quý 3/2017 của Vosco vượt ngưỡng nghìn tỷ đồng, lên mức 1.033 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 396 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 1.400 tỷ đồng.