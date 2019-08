VPBank lấy ý kiến cổ đông việc mua lại cổ phiếu quỹ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực thiện quyền cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện mua lại cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 21/8/2019. Tuy nhiên, chưa rõ khối lượng mua là bao nhiêu.

VPBank hiện đang có 73,2 triệu cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này từng được ngân hàng mua lại trong tháng 7/2018.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/8/2019, giá cổ phiếu VPB đứng ở mức 19.050 đồng/cp. Cố phiếu VPB giảm liên tiếp trong nửa cuối tháng 7 và bắt đầu bật tăng trở lại trong 2 ngày đầu tháng 8.

BCTC do ngân hàng công bố mới đây ghi nhận sự bứt phá trở lại trong quý 2/2019. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý 2 đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng có lãi 4.343 tỷ đồng trước thuế, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 6, tổng tài sản của VPBank hợp nhất đạt 348.732 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5%. Huy động tiền gửi khách hàng tăng tới 15,5% đạt 197.363 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay có xu hướng giảm, từ 3,5% xuống còn 3,43% (ngân hàng hợp nhất).