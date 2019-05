VPI huy động thành công 800 tỷ đồng Trái phiếu Doanh nghiệp

Công ty CP Văn Phú - Invest (mã chứng khoán VPI) vừa báo cáo kết quả huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn 32 tháng, lãi suất trung bình hơn 12%/ năm.

Cụ thể, trái phiếu huy động đợt này là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 8.000 trái phiếu phát hành, kỳ hạn 32 tháng, lãi suất trung bình ở mức trên 12%/năm, với kỳ tính lãi suất 6 tháng/lần.

Năm 2018, Văn Phú - Invest đã khởi công hàng loạt dự án tại Hà Nội như Grandeur Palace - Giảng Võ, Dự án The Terra - Hào Nam, Dự án The Terra An Hưng. Các dự án này sẽ bắt đầu bàn giao trong năm 2019, đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Văn Phú - Invest, qua việc ghi nhận từ khối shophouse và biệt thự. Nguồn thu từ các dự án này sẽ tăng dòng tiền và tăng nhanh khả năng quay vòng vốn đầu tư vào các dự án mới, giúp hiệu quả đầu tư cao hơn. Việc tiếp tục huy động vốn thành công thể hiện năng lực tài chính ổn định và nguồn triển khai dự án mới của công ty đang dồi dào.

Theo Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản TP Hổ Chí Minh (HoREA), cho biết để thay thế nguồn vốn ngân hàng, các doanh nghiệp có thể thực hiện phát hành cổ phiếu, trái phiếu, huy động vốn từ bên ngoài.

Kênh huy động vốn đầu tư phát triển dự án qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục khẳng định ưu thế so với nhiều kênh huy động vốn khác như tín dụng hay phát hành cổ phiếu.

Trong 2 quý đầu năm 2019, Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt phát hành 2.000 trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suất 14,45%/năm, với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Ngày 14/5, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 15 triệu đơn vị trái phiếu của CTCP Vinpearl, tổng giá trị đăng ký là 1.500 tỷ đồng. Mới đây, Khang Điền (KDH) cũng dự kiến phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu trong quý II với thời hạn 2 năm, lãi suất cố định 12%/năm.

Diễn biến những tháng đầu năm 2019 cho thấy, trái phiếu doanh nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có uy tín thương hiệu và phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Không dừng lại ở đó, để tạo nguồn lực đa dạng cho thị trường BĐS, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu một số định chế tài chính như Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ đầu tư BĐS, Quỹ tín thác BĐS... để huy động các nguồn lực cho phát triển thị trường BĐS một cách bền vững, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.