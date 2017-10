Vụ Cục phó Nguyễn Xuân Quang mất trộm: Chỉ khởi tố vụ mất máy tính

Chiều 25-10, trong cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An chủ trì, đại tá Phạm Hữu Châu–Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết vụ mất trộm đến nay xảy ra gần 1 tháng. Qua kết quả truy xét, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An quyết định khởi tố vụ án, điều tra vụ mất trộm laptop do đủ định lượng tài sản.

"Riêng tin báo số tiền bị mất cắp trong phòng nghỉ số 209 là 385 triệu đồng thì vẫn còn xác minh" - đại tá Châu nói.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long An xác định trong quá trình đến Long An làm việc, ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường), có mang theo máy tính xách tay (laptop), các thành viên trong đoàn kiểm tra xác định máy đã biến mất. Riêng số tiền 385 triệu đồng thì chưa biết rõ vì đó chỉ mới là tin báo từ một phía ông Quang. Theo đó, cá nhân báo như vậy nhưng để chứng minh tài sản bị mất cắp cần phải xác minh thêm.

Số thành viên của đoàn cùng nghỉ chung khách sạn T.V 2 với ông Quang, sau khi phát hiện bị mất cắp tài sản đã được cơ quan CSĐT làm việc, ghi lời khai ban đầu và họ cung cấp những sự việc do cá nhân biết.

Như đã thông tin, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra 30 doanh nghiệp tại địa bàn Long An về công tác bảo vệ môi trường, ông Quang cùng một số thành viên trong đoàn kiểm tra đã đến thuê phòng tại khách sạn T.V 2, phường 2, TP Tân An nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, đến sáng 26-9, ông Quang báo tin bị mất trộm. Ngay sau đó, Công an TP Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Qua lời khai báo của ông Quang thì ông bị mất 1 cặp da, trong đó có chứa 1 máy tính và số tiền là 385 triệu đồng. Ông Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông, mang theo đi công tác để giải quyết việc gia đình chứ không có gì mờ ám, khuất tất.

Liên quan đến việc này, Tổng cục Môi trường đã triệu hồi ông Quang về Hà Nội để giải trình khi ông vừa kiểm tra được 8 doanh nghiệp. Ngay sau đó, Tổng cục Môi trường đã cử người khác vào Long An thay ông Quang làm trưởng đoàn để tiếp tục tiến hành kiểm tra 22 doanh nghiệp còn lại.